執政一百天／2社群粉絲成長明顯！賴清德用這3招　搶攻年輕選票

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賴政府執政將滿100天，面對所流失的年輕人選票，總統賴清德早早下令搶攻，據指出，在賴清德上任後，透過行動、政策、社群三管齊下，要讓年輕人有感，也要取得年輕支持度；黨政人士透露，賴清德社群於上任100天間，各社群平台表現皆持續上升，其中又以IG、Threads兩個年輕人常使用的平台最為明顯。2024總統大選，賴清德以40.05%得票率勝選，但比起4年前前總統蔡英文流失超過17個百分點，其中，年輕選票被視為檢討目標；據台灣民意基金會7月份民調顯示，賴清德20-24歲贊同度飆升近三成，漲到63.1%，比上個月高出26.7 %。據黨政人士指出，賴清德上任屆滿100天之間，針對年輕族群，透過行動、政策、社群三管齊下，不只讓年輕人有感，也有效提升年輕族群支持度。第一，增加青年互動，他說，賴清德對年輕世代的重視，早在上任前就已開始行動，當選之際，賴清德宣布捐出1.6億元補助款，更喊出其中一部分款項，要特別提供給青年黨工，做為進修使用的獎學獎勵金，而此計畫經費，4年共有將近2800萬可以使用。此外，黨政人士表示，民進黨在過去期間，包括青年部、性平部、新住民部、中國部、民主學院等，幾乎「全黨動起來」，舉辦超過50場營隊、課程、講座等多元青年活動，直擊第一線，深入了解青年需求，傾聽年輕人聲音。再來是強化政策有感，黨政人士說，競選期間賴清德提出的青年政策「投資未來世代」，在上任100天內逐步兌現，包括高中職免學費、私立大學學費補助、年輕族群心理健康方案、租金補貼等，其中租金補貼政策根據國土署統計，18歲到25歲的年輕人對此項政策滿意度超過7成，顯示對年輕世代有明顯實質幫助。最後是社群多元親民，黨政人士指出，賴清德社群於上任100天間，各社群平台表現皆持續上升，其中又以 IG、Threads兩個年輕人更常使用的平台最為明顯，從5月至今，賴的IG從22萬追蹤數成長到27萬，Threads也從19萬成長到26萬，增加近5-7萬粉絲。黨政人士透露，在不同的社群平台上，賴清德的操作策略也有所不同，FB專攻政策、日常行程等總統工作形象，在IG和Threads上，便明顯針對年輕人下手，像是與北一女的愛心臉頰合照、為妮妃雅打氣的支持影片、領養斑斑的暖心貼文；此外，奧運期間，除了即時關注比賽情況，也發布文化奧運、戰機伴飛，甚至是與選手的自拍合照等，皆獲得不錯成效，在Threads上更積極互動海巡，成功創造「賴桑人設」。