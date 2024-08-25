大谷翔平手術後「首度進牛棚」！睽違近一年再度練投　只投了10球

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大谷翔平的右手狀態正在恢復中，投球訓練計畫持續進行，根據日本媒體《富士新聞網》報導，大谷翔平今（25）日進牛棚，這是他自右手肘進行手術後，首次在牛棚練習投球。同時他在今天洛杉磯道奇對戰坦帕灣光芒的比賽中，敲出個人本季的第41發全壘打，「二刀流」模式回歸越來越近了。大谷翔平在去年球季因右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂，因此投手身分提前關機，之後也進行手術治療，本季他依然沒有回歸投手丘，僅以打者身分出賽。今日根據《富士新聞網》報導，大谷翔平在當地時間24號進牛棚，這是他自2023年9月手術後，首次在牛棚練習投球，為下個賽季回歸持續做準備。在檢查投手丘坡度後，他在捕手站立接捕的情況下，投了10個球。在本月22日時，道奇隊總教練Dave Roberts透露大谷已經有在進行投球訓練：「他（大谷）的投球訓練計劃很順利。老實說，我也不太確定他投球的具體狀況，但根據我觀察到的情況，一切都朝著好的方向發展。」大谷翔平本季專職打者，也打出相當恐怖的打擊成績，在昨天完成大聯盟史上第6次、日本球員第一次的「40轟40盜」偉業，而且速度是史上最快。在剩餘賽季，他還有機會來挑戰45轟45盜，甚至50轟50盜。此前，大谷翔平生涯最多轟是2021年的單季46轟，所以今年他也有機會來突破生涯最多發全壘打的紀錄。而更重要的是，他將有機會在季後賽的舞台上展現自己的球技。