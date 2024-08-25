周杰倫12月大巨蛋開唱？好友Darren親曝進度　傻眼：狂被私訊求票

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▲Darren呼籲所有周杰倫的歌迷不要上當，目前出現的宣傳海報都是詐騙，正確的資訊都要等官方公布。（圖／華視提供）

▲周杰倫先前曾說把8月檔期留給大巨蛋，但礙於大巨蛋的消防安全審查來不及，無法搭上周杰倫這一波檔期。（圖／周杰倫臉書）

台北大巨蛋近期證實已通過消防安全驗證，預計最快11月可以舉辦演唱會。天王周杰倫日前也多次傳出將搶先攻蛋，站上大巨蛋開唱。今（25）日好友兼公司旗下藝人Darren（邱凱偉）出席《我的婆婆怎麼那麼可愛2》記者會時被問及此事，直呼：「真的都還不知道。」並透露自己許多好友也私下向他詢問，甚至有人還傳了假的演唱會宣傳文宣想讓Darren幫忙買票。天王周杰倫多次傳出將站上大巨蛋開唱，Darren今日出席記者會時被問到此事，他低調回應：「目前都還不清楚。」Darren也進一步表示：「要等公司那邊公布，公司對這件事情很嚴謹」。此外Darren也透露連自己的好友都紛紛開始「求票」，直接傳訊息問他「老闆是不是要開演唱會了」，甚至還有人傳了「假的宣傳文宣」給Darren，而文宣上面竟然印有演唱會日期，這也讓Darren直呼：「要相信官方的通知，不要相信黃牛！」距離周杰倫上次在台灣開唱已經是2017年的事，台灣粉絲更是不斷敲碗天王能趕快在台舉辦演唱會。日前周杰倫出席活動受訪時喊話：「我希望可以趕快來開演唱會，我的8月已經空下來了！」這番話也讓無數歌迷相當期待。