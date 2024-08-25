張穎穎多次輕生曬傷照！怒控汪小菲買水軍攻擊　崩潰：他都知道

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▲汪小菲和馬筱梅（Mandy）結婚，小倆口不時在社群平台上放閃。（圖／翻攝自微博）

▲張穎穎透露，先前她被瘋傳不實謠言，感到十分痛苦。（圖／張穎穎微博）

▲Mandy也加入戰局回應粉絲留言，此外她還開嗆張穎穎：「用這些手段也掩蓋不了一輩子知三當三的污點。」（圖／微博）

汪小菲與大S（徐熙媛）離婚後，感情生活備受關注，一度和小三張穎穎陷入糾纏，直到今年（2024）5月才宣布和台灣網紅女友馬筱梅（Mandy）結婚，小倆口不時在社群平台上放閃，看似感情穩定，然而他媽媽張蘭卻又翻出張穎穎的舊事重提，導致雙方砲火再起，讓張穎穎曬出輕生傷照，怒控汪小菲買水軍攻擊她，「為什麼一個人可以壞到如此地步？」張穎穎透露，先前她被瘋傳不實謠言，感到十分痛苦，「通篇造假！過分至極！23年4月13號早已勝訴，可到現在依舊在惡意傳播。闢謠跑斷腿。」她坦言自己為此多次輕生，還在留言區曬出曬出血淋淋的傷照，「我只記得那時候感覺天都塌了，痛苦至極。造謠很簡單，可闢謠跑斷腿也闢不完。我的生命是自己救回來的，我會尤其珍惜。」張穎穎強調，會將所有獲得的賠償都捐給政法大學，想為防止網路暴力盡些力，「如果你們看到傳播張穎穎同學爆料之類的話題和帖子，發我！全部起訴！我絕不姑息！」張穎穎更在貼文中怒批汪小菲一家「一家子陰鬼」，認為網路上會有假消息，都是汪小菲的水軍在作祟，張穎穎怒控，「明明他（汪小菲）知道的啊，我當時有多麼痛苦。為什麼一個人可以壞到如此地步？世界怎麼了？」事實上，Mandy先前也被捲入這場風波中，也曾對此回應，「我是2023年10月在台灣因為朋友才認識的汪小菲，在這之前並不認識他。造謠沒用！事實擺在這！」甚至強硬喊話張穎穎，「用這些手段也掩蓋不了一輩子知三當三的污點。」當時張穎穎也不甘示弱回擊，「我以為對方女孩子是很聰明的，還是我高看了，說那句話把你男人置於何地？」