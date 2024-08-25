PLG／李家慷、白曜誠當店長變成超級帶貨王　領航猿攜老窩做公益

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▲桃園璞園領航猿球星白曜誠學會咖啡拉花。（圖／老窩咖啡提供）

▲桃園璞園領航猿一日店長活動吸引大批球迷參與。（圖／老窩咖啡提供）

職籃P. LEAGUE+桃園領航猿球星李家慷和白曜誠今（25）日受知名咖啡連鎖店「老窩咖啡」之邀，擔任一日快閃店長，攜手啦啦隊女神油米一起參與公益活動，吸引大批球迷與咖啡愛好者共襄盛舉。這次活動不僅讓球迷們近距離接觸偶像，還有機會品嚐到由白曜誠和李家慷親手沖泡的咖啡，為「社團法人希望共好發展協會」的星星孩子送上中秋節的暖心祝福，精心準備的禮盒馬上被球迷搶購一空，白曜誠、李家慷兩位球星瞬間變身「超級帶貨王」。在活動現場，剛結束軍旅生涯的白曜誠首次體驗咖啡店長的角色，親自調製了一杯熱拿鐵，還秀了咖啡拉花技巧，他表示，「以往都是買現成的冰美式咖啡，今天自己親手特調的拿鐵讓他驚覺特別香醇順口，未來可能會改喝熱拿鐵了。」白曜誠特別感謝球迷們一路以來的支持，很開心能親手回饋球迷，同時做公益，感覺非常有意義。平常就愛喝咖啡的李家慷，咖啡已經是生活中不可或缺的一部分，最喜歡在起床後以及賽前來一杯美式。今日受邀擔任一日店長，他認為能夠幫助星星孩子很有意義，過程非常新鮮有趣，他還開玩笑說：「之後可以省下買咖啡的錢！」此外，未來他也不排除投資咖啡廳。啦啦隊女神油米則透露，過去曾參與過類似的一日店長活動，但這次難得有機會在休賽季與球迷一同互動，而且首次擔任活動主持人，很感謝球團和老窩咖啡給機會。老窩咖啡迪卡儂中和店的店長小如表示，非常榮幸且開心能邀請到桃園璞園領航猿二大球星在百忙中抽空前來做公益，尤其是能幫助「社團法人希望共好發展協會」的星星孩子度過即將到來的中秋節，有機會讓他們的手繪里核備更多人看見，對他們來說意義重大，二位球星一日店長的表現也相當優秀，看到精心準備的禮盒被搶購一空對於所有參與今日公益活動的志工相當欣慰，也希望日後有機會能幫助更多弱勢團體散播正面能量。