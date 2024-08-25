高雄素食店釀大火災！名店「瓊姐車仔麵」遭波及停業　饕客超不捨

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▲「瓊姐車仔麵」是由香港老闆開設的道地港式餐廳，因此許多香港客人來品嘗，都給予極高評價（圖／翻攝瓊姐車仔麵臉書）

▲「瓊姐車仔麵」最早是從高雄瑞豐夜市開始擺攤的餐車，後來才從魚蛋檔昇華成車仔麵餐廳，經營3年左右，卻不幸被火災波及。（圖／翻攝瓊姐車仔麵臉書）

高雄市三民區大裕路跟大昌二路交叉口的素食店今（25）日下午發生火警，結果火勢延燒好幾間店面，連一旁港式餐飲名店「瓊姐車仔麵」也遭受波及，店面也被火勢吞沒。對此，「瓊姐車仔麵」也在臉書上宣布暫停營業，也讓大批饕客以及許多香港客人表示不捨。位於高雄市三民區大昌一路和大裕路交叉口的素食麵攤今下午1點57分左右傳出火警，火災起因疑似為素食店老闆娘不慎撞倒瓦斯桶，而火勢也迅速延燒，蔓延現場好幾間店面，高雄市消防局接獲通報後急派19輛與51人消防車前往救火，歷經半小時搶救終於將現場火勢撲滅。火災現場無人傷亡，但店家們的損失相當慘重，附近8個店面、攤販都被大火燒的燻黑，其中更包含名店「瓊姐車仔麵」，此外還有停在路邊的1台休旅車與7輛機車也被火警波及。「瓊姐車仔麵」主打香港媽媽的地道味道，採用香港進口醬料，香港麵，用的都是進口，香港的味道。招牌菜色為，實際查看的Google評論，發現店家累積多達1498則評論，依舊維持4.5顆星的極高評價，而這間店其實是由香港老闆娘開設的道地港式餐廳，因此許多香港客人來品嘗，都給予極高評價，認為車仔麵味道十分道地，同時也征服了許多熱愛港味的台灣饕客的味蕾。「瓊姐車仔麵」店家也在今（25）日下午在臉書發聲表示，。事實上，「瓊姐車仔麵」最早是從高雄瑞豐夜市開始擺攤的餐車，後來才從魚蛋檔昇華成餐廳店面，經營5年約左右，卻不幸被火災波及。消息曝光立刻引爆大批饕客留言「吃過兩次，真的很好吃，重新開業一定再去支持」 、「老闆娘頂住阿，我一定會再去的」 、「好可惜，真的是很道地的港式美味」 、「天啊我唯一愛吃的台灣車仔麵，希望你們能挺過難關」。