珊珊颱風撲日本「威力恐不減反增」　JR示警：視天候預防性停駛

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日本近日受太平洋高氣壓影響，九州至東北各地下起豪雨，同時強烈颱風「珊珊」路徑可能在威力不減下直撲日本西部至東部地區，在惡劣天氣影響下，京都車站目前已有部分區域淹水，JR東海和JR西日本也發表聲明稱下週若天氣影響加劇，可能會進行預防性停駛。日本氣象廳預計今年第10號颱風「珊珊」若持續朝日本前進，週二恐增強至「非常強颱」等級，儘管颱風路徑仍有變數，但有高機率在維持威力的情況下影響日本東部至西部地區，甚至北海道等東北地區造成嚴重影響在威力未有明顯減弱的情況下，接近日本西部至東部地區。雖然颱風路徑仍有變數，但預估27日和28日，日本東部至西部地區的風雨將會增強，天氣恐非常惡劣。除此之外，北海道等東北地區在28日和29日也可能受颱風影響。《NHK》指出，受到珊珊颱風影響，目前包含JR東海、JR西日本都表示，東海道新幹線和山陽新幹線的全線或部分區間都發出預警，稱可能會在接下來風雨最大的幾天進行長時間停駛，也預期包含上越、北陸新幹線以及東北、山形、秋田新幹線等線路會有延誤或暫停營運的狀況。報導指出，日本氣象廳推測颱風行經區域的海水溫度較高，再加上風向等氣候條件，因此威力可能不會有所減弱反而穩定增加。此外，日本氣象廳也針對富山縣、新潟縣、岩手縣等地發布短時間大雨情報，並稱週日（25）的天氣不穩情況會持續到週一，提醒民眾當心淹水、土石流等災害。