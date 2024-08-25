李孝利與尪買房了！噴60.5億現金在首爾置產　獨棟豪宅全曝光

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▲李孝利（左）與老公李尚順（右）在去年搬離濟州島，選擇回到首爾定居。（圖／IG lee_hyolee）

▲李孝利（左）和李尚順（右）結婚前，曾不被網友看好，如今兩人的婚姻已經邁入第12年。（圖／IG lee_hyolee）

被封為全韓國最性感的「國民妖精」李孝利，2013年與韓國男歌手李尚順結婚，掀起轟動，不少粉絲認為不論長相、身分、社會地位又或是身家，女方都遠遠超出男方一大截，不過兩人的婚後生活相當幸福，甜蜜模樣打臉全網，最終還是讓網友衷心給予祝福。而近期韓媒卻爆出兩人在去年8月份以60.5億韓元（約新台幣1.45億元）的現金，購買了全韓國最貴的城市首爾的獨棟別墅，連附近都土地都一起買了。事實上李孝利在就與李尚順一同搬去濟州島，兩人在濟州島長居了整整11年，期間還開設了咖啡廳與民宿，生活十分愜意，但近期卻有消息指出，兩人已經搬離濟州島，並且在去年8月分以現金60.5億韓元，近新台幣1.45億元的天價，買下首爾鐘路區平昌洞的獨棟別墅，以及附近土地。根據韓媒報導，李孝利與愛夫購買的這棟房子包含地下一層，加上地上兩層，總建築面積達100坪，而李孝利更是佔有四分之三的所有權。其實李孝利與李尚順兩人會低調搬家讓網友並不意外，因為兩人過去就曾多次透露想搬回首爾，李尚順還表示：「我9月會來首爾，我也找到房子了，我現在從事室內設計工作，決定回到家鄉，努力做好自己的主業並努力生活，搬家後我們正在計劃各種音樂活動，包括表演。」過去不少粉絲質疑李孝利嫁給李尚順的決定，認為她是「下嫁」給男方，不過當時李孝利卻霸氣護愛，直言：「哥哥真的是不食人間煙火，我卻只有錢，但即使這樣，哥哥也不討厭這樣的我。」甚至兩人在結婚第10年時，李孝利更是對老公隔空放閃：「我一分一秒都不想要跟他分開，哥哥也一樣，完全不想跟我分開。我們真的都完全不想離開彼此。」可見兩人的感情儘管走了超過10個年頭也相當甜蜜。