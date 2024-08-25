「鞍馬王子」李智凱黃金計畫被降到第四級　國訓中心回應了

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台灣「鞍馬王子」李智凱因傷無緣巴黎奧運，目前正在復健中，力拚明年賽季強勢回歸。不過，今日傳出李智凱黃金計畫從第一級被降至第四級，讓教練林育信為子弟兵抱不平，國訓中心於晚間做出回應，對於李智凱願意繼續拚戰洛杉磯奧運表示讚賞，國訓下一屆奧運四年計劃的黃金計畫級別相關會議。且將於2025年1月1日正式實施黃金計畫3.0。對於李智凱在國家體育署的「黃金計畫」中從第一級被降至第四級，林育信表示：「這樣的調降對李智凱來說是一種傷害，並希望國家能夠繼續提供充足的資源支持李智凱，並期待在未來的黃金計畫3.0中能重新調升他的層級。」國訓中心對於競技體操李智凱選手及其他優秀運動員願意繼續拚戰2028洛杉磯奧運不懈精神表示高度讚賞與支持，配合巴黎奧運支援工作剛落幕，國訓中心現正積極籌備研商下一屆奧運四年計劃的黃金計畫級別相關會議。黃金計畫自2019年執行並滾動修正，東京奧運結束後啟動黃金計畫2.0，國訓中心於巴黎奧運前，已完成黃金計畫3.0修正，已經董事會通過於7月23日公告。黃金計畫3.0秉持支持優秀及潛力運動員為最大原則，故分級自五級擴大至六級，又其進退場及審核機制更具彈性及可適性，惟考量各類運動項目屬性不同，刻正配合3.0擬訂各運動種類的「進／退場與級別調整之具體規定」，預計2024年10月份完成，將作為依據重新檢討原黃金計畫2.0的各級選手。現為黃金計畫2.0至3.0的改版交接期，國訓中心將依照教練團提出的訓練計劃與經費需求持續全力支持，預計10月底配合進退場與級別調整之具體規定開會確認黃金計畫級別後，於2025年1月1日正式實施黃金計畫3.0。