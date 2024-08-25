五月天跨年演唱會地點確定了！阿信自爆：讓周董聽到不好

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▲五月天5525巡迴演唱會將在年底回到台灣開唱。（圖／相信音樂提供）

由五月天領軍的「超犀利趴13」今（25）日進到第2天，今日出席卡司包括五月天、任賢齊、Energy、高爾宣、GX 鼓鼓呂思緯X蕭秉治、芒果醬Mango Jump。今天壓軸登場的五月天，一登場帶來〈香水〉、〈羅密歐與茱麗葉〉等超嗨歌曲。而沒想到他們在Talking環節突然爆雷，透露5525巡迴演唱會年底將回到台灣，目前場地已經確定了，「說出來對周董不好」，但下秒隨即否認，「沒有啦，不是那個地方（台北大巨蛋），就知道在桃園齁！」壓軸登場的五月天，今天繼續在「大雞腿錄音室」開唱，和上萬名觀眾說說唱唱，他們也選唱了每個人的創作曲，包括瑪莎創作的〈生存以上生活以下〉、冠佑寫曲的〈夜訪吸血鬼〉、怪獸寫給家家的〈命運〉、石頭的個人單曲〈真實故事改編〉。阿信在Talking環節則突然說出，5525巡迴演唱會將在年底回到台灣，「場地說出來對周董不好」，不過其他團員隨即否認，「沒有啦，不是在那個地方（大巨蛋）」，阿信也笑說，「場地早就訂好了，有看新聞就知道是桃園齁」，也說因為5525的配備比較大型，還不知道還有什麼地方可以放下完整的裝備。事實上，先前就有消息傳出，周杰倫將在12月搶先開箱大巨蛋，張惠妹接著唱跨年檔期，五月天則改到桃園棒球場唱跨年。不過當時相信音樂回覆《NOWnews今日新聞》表示，「一切請依官方公布為主，謝謝。」