亞洲9大住宿最平價旅遊地排名！泰國合艾最便宜　台灣台中名列第8

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▲台中擁有眾多文化和自然景點，旅客若想要購物和品嘗台灣風情，必逛的還有逢甲夜市。（圖／Agoda提供）

▲Agoda盤點亞洲9大住宿最平價旅遊地，台灣由台中拿下冠軍。（圖／Agoda提供）

數位旅遊平台Agoda盤點亞洲9大住宿最平價旅遊地，泰國合艾為全亞住宿最便宜目的地，接著為印尼的日惹、馬來西亞的古晉、菲律賓的錫亞高島、越南的大叻、日本的成田、印度的果亞、台灣的台中和韓國的釜山；其中台中超越年初評選最便宜的高雄，成為台灣觀光住宿最經濟實惠的城市。Agoda北亞區副總裁Hiroto Ooka表示，隨著年底即將到來，Agoda特別盤點亞洲住宿最經濟實惠的排行榜，幫助旅客享受物超所值的旅行體驗，發掘亞洲其他更多性價比高的美好去處。泰國的合艾名列第一，平均房價1,170元，泰國南部的合艾是個值得探索的充滿活力的城市，除了可以在市政公園搭乘空中纜車，鳥瞰一望無際的市區風光，如果想要體驗刺激、不同美食的遊客可以前往金永市場，因為是泰國和馬來西亞交會處，因此有著邊境樞紐濃厚的國際風格。印尼的日惹第二，平均房價1,235元，日惹是爪哇島上最古老的城市之一，融合當地歷史及現代風情，必訪的地點包含世界上最大的佛教寺廟婆羅浮屠、最壯麗修美的普蘭巴南寺廟、蘇丹皇宮和馬利奧博羅街等，遊客可以在探索這座充滿活力的城市的同時，沉浸在當地的工藝品和街頭美食中。馬來西亞古晉是砂拉越的首府，為亞洲第三便宜城市，平均房價1,755元，古晉以其獨特的活力和令人驚嘆的自然美景而聞名。透過探索歷史悠久的瑪格烈達古堡可以深入了解其的殖民歷史，欣賞砂拉越河的壯麗景色。此外還有世上最獨一無二的貓博物館，專門收藏與貓有關的藏品，由於古晉在馬來語中為「貓」的意思，古晉又被稱作為貓城。第四名菲律賓錫亞高島，平均房價1,853元，錫亞高島被旅遊雜誌《Condé Nast Traveler》全球讀者票選為亞洲島嶼第十名，擁有原始的海灘、清澈的海水和悠閒的氛圍。這裡也是著名的衝浪勝地，Cloud 9 更是衝浪者的必去之地。非衝浪者可以在 Magpupungko岩石池和蘇格巴潟湖享受輕鬆的海水和島嶼微風。第五是越南大叻，平均房價1,853元，大叻因其涼爽的氣候和迷人的風景，成為越南的熱門旅遊目的地之一。浪平山作為大叻的最高峰，特別受到探險愛好者的青睞，非常適合熱愛徒步和戶外活動的人士。第六是日本成田，平均房價1,885元：成田通常與國際機場聯想在一起，除了作為旅遊中心的角色之外，它還擁有豐富文化和美食，更以其美麗的成田山公園而聞名，提供遠離喧囂城市的寧靜休憩之所。此外還有美食愛好者一定會喜歡的鰻魚，成田山表參道上更有數間知名的鰻魚飯可以選擇。第七是印度果阿，平均房價2,145元，果阿以其海灘和熱鬧的夜生活而聞名，獨特地融合了印度和葡萄牙文化。這個袖珍天堂充滿了陽光、大海、沙灘、海鮮和被稱為「Susegad」精神的生活方式，主要景點包括巴加海灘、仁慈耶穌大教堂和杜德薩加瀑布。第八為台灣台中，平均房價3,120元，擁有眾多文化和自然景點的台中，旅客可以在國立自然科學博物館欣賞各種教育展覽，也可以在彩虹眷村欣賞充滿活力的街頭藝術。如果想要購物和品嘗台灣小吃，必逛的還有逢甲夜市，此外，從台中市區到著名的日月潭也是很方便的首選。第九是韓國釜山，平均房價3,673元，繁華的港口城市釜山以其海灘、山脈和寺廟而聞名。除了海雲台海水浴場、甘川文化村和梵魚寺等熱門必遊景點外，這座城市還有很多值得遊覽的地方。如果想要體驗獨特的購物體驗，可以前往國際市場，這是韓國最大的傳統市場之一，提供從當地美食到古董商品的各種商品。