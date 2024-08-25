啦啦隊人氣輾壓藝人？女神李多慧、李珠珢超夯！她點出關鍵被讚爆

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▲啦啦隊女神們的人氣極高。（左上左起，李多慧、籃籃、林襄、李珠珢，左下左起，峮峮、李雅英、安芝儇、孟潔）（圖／IG le_dahye、lan716、95_mizuki、my._.chuuu、qun_04、yyyoungggggg、wlgus2qh、mengj215）

近期韓國起亞虎啦啦隊成員李珠珢，因上個月來台而掀起大票粉絲，加上先前李多慧選擇來台成員中職啦啦隊，也讓她們的人氣強壓過許多明星藝人，各大節目都搶著發出邀約，讓許多網友十分好奇，詢問為台灣人會把啦啦隊捧得如此高，對此LuxyGirls小編出面點出關鍵原因，指出這群啦啦隊有穩定的表演舞台，被看見的機率比較大。有網友在Threads上發文，指出：「為什麼台灣人這麼喜愛啦啦隊？」並提到像是國民媳婦籃籃、宅男女神林襄、炸裂女神峮峮，還有來台爆紅的最強外掛安芝儇與全民表妹李雅英，最後更有啦啦隊天花板李多慧與AI女神李珠珢，這些女神的人氣幾乎快輾壓台灣藝人，讓他相當納悶。對此有不少粉絲在貼文底下留言討論，「花個幾百塊就能看到平常電視裡面才看的到的正妹，近一點還有機會講到話，划算」、「因為藝人距離太遠，啦啦隊反而親近許多，自然而然就會得到很多喜愛！」、「比較沒有距離感！追藝人花了再多錢不一定都會有互動」、「買一張票能看兩種表演，超值。」後續網友的貼文更釣出美式啦啦隊LuxyGirls的小編點出關鍵：「因為台灣沒有舞台，市場也很小，現在大部分電視節目不需要很多唱歌跳舞，很多有實力的藝人很難在自媒體飽和環境下穩定吸引很多鐵粉。」還提到球場是非常穩定的舞台，球賽加上啦啦隊，本身就相當吸引人：「再加上啦啦隊女孩的賣力應援又親民，「是週末很棒的娛樂，也很難不愛上她們。」