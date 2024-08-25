五迷為植物人母親點〈天使〉！阿信吐心聲：很多話不知道怎麼說

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▲五月天跨年演唱會地點確定了！阿信自爆：讓周董聽到不好。（圖／相信音樂提供）

由五月天領軍的「超犀利趴13」今（25）日進到第2天，今日出席卡司包括五月天、任賢齊、Energy、高爾宣、GX 鼓鼓呂思緯X蕭秉治、芒果醬Mango Jump。今天壓軸登場的五月天，除了演唱準備好的歌曲之外，也有不可或缺的點歌環節，今天不只有抗癌1年的粉絲現身，還有一名女歌迷為植物人母親點歌，還沒說話就已經淚流滿面，並說希望點〈天使〉獻給母親。而阿信在台上也有感而發，表示「很多話我不知道該怎麼說。」今天點歌環節，一名歌迷透露，自己抗癌1年了，去年參加完超犀利趴之後發現罹癌，所幸經過治療後，現在狀況已經好轉，今年才有辦法來看超犀利趴13。阿信祝福，「希望你每年超犀利趴都來看，繼續來為難五月天」，而歌迷接著說，「我要先謝謝五月天在今年3月24日唱抒情的〈別惹我〉」，讓阿信聽了有些驚訝，原來是因為該名歌迷在5525巡迴演唱會期間，剛好都在化療，所以剛好錯過了。阿信聽到後隨即承諾，「年底演唱會我們幫你準備一個位子」，不過下秒聽到歌迷要點〈八月愛人〉，怪獸隨即開玩笑說，「把她的票拿回來，她說話都（慢）悠悠的，沒想到說話這麼狠。」雖然這麼說，但五月天還是為歌迷開唱這首隱藏版歌曲，讓現場瞬間嗨翻。另外，還有一名女歌迷替植物人母親點歌，她剛走到台前就忍不住落淚，看得出來情緒非常激動，不過還是為媽媽點了一首〈天使〉，阿信聽到後詢問，「你們覺得五月天在這邊唱，她會聽到嗎？」全場歌迷異口同聲回答「會！」阿信隨即邀約現場大合唱，「那你們一起幫五月天好不好？」現場也隨即響起合唱聲，讓人看了為之動容。阿信唱完也說，要再送上一顆簽名的金排球送給粉絲的媽媽，「雖然說媽媽現在躺在床上做很好的休息，但你也要找到時間過出你想要過的人生，我相信媽媽知道的話，會希望你人生有更多的陽光、微笑、音樂還有愛，開心一點喔」，暖心安慰那名歌迷。阿信在今天的超犀利趴也感性說到，「很多話我不知道該怎麼說」，且提到電影《讓子彈飛》的劇情，裡面有角色被誣賴吃了2碗涼粉，雖然阿信當下沒有說出結局，不過他認為「我覺得很多事情說了也沒什麼用，有一天你會相信五月天選擇走什麼路，有時候很難多說什麼，那不如讓五月天多做一點什麼，你們說是不是這樣？如果不是這樣，犀利趴不會到第13年，不是這樣的話，五月天不會全勤13年」，最後他也對粉絲表達感謝之情。