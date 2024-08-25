飼養員揪小貓熊「疊手大挑戰」！牠1秒成功笑看鏡頭：我很厲害吧

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▲Nei看著兩位飼育員疊手後，毫無遲疑就把黑色小手也跟著放上去。（圖／翻攝八景島海島樂園臉書）

▲Nei最喜歡吃蘋果。（圖／翻攝八景島海島樂園臉書）

▲Nei已經是兩寶爸。（圖／翻攝八景島海島樂園臉書）

聰明到像是人類工讀生扮演的！最近在社群上掀起一股「疊手挑戰」風潮，飼主們紛紛在寵物前面先後疊手，考驗動物們是否能心有靈犀，將自己的手也跟著疊上去，沒想到一隻超聰明的日本小貓熊Nei，挑戰一次就成功，也讓全球網友被牠可愛模樣萌翻。位於日本橫濱的八景島海島樂園，是日本最大水族館，擁有超過700種生物在內，除了主要的海洋生物之外，還有像是日本小貓熊等可愛動物，台灣桃園的Xpark也是他們第一座海外分館。近期在社群上掀起一股「疊手大挑戰」，也被八景島樂園的飼育員看到，於是他們找上了園區內剛滿6歲且最古靈精怪的小貓熊Nei（ネイ）當成測試對象，在牠的面前先後伸出手互相交疊，想試探Nei是否也會跟著將手手疊上去。相當聰明的Nei，似乎察覺了飼育員們的想法，沒有多加思考就直接把黑嚕嚕的手疊上兩人的手，完成了「疊手大挑戰」，還面露笑顏的看向飼育員的鏡頭，彷彿在說著：「我很厲害吧！」不少網友看完挑戰片段後，瞬間被萌翻大讚，「Nei根本是工讀生吧，不要躲了」、「聰明到我以為牠是人類」、「一臉驕傲地看著鏡頭，真的太可愛了」。事實上，Nei在今年7月16日剛6歲生日，保育員也幫牠準備了特製的蘋果生日餐，而且Nei也已經是兩隻小貓熊的爸爸了，父子三熊也是園區內人氣相當高的動物明星。