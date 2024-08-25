黎巴嫩真主黨為何專挑今天開火？背後原因與宗教意義有關

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以色列與黎巴嫩再於本週日（25）進行交火，期間黎巴嫩真主黨稱這是對以色列上月空襲殺害其高層所做出的報復攻擊，而「第一階段」總共發射了320枚火箭，至於下一階段目標仍未明確說明，《半島電視台》則指出，真主黨會挑選今天發動攻擊是因為今天是紀念殉難烈士的「阿巴因節」（Arbaeen）。黎巴嫩真主黨高級指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）上個月與其他高層遭以色列空襲殺害，真主黨便揚言以「最高準備狀態」進行報復。根據《半島電視台》報導，在週日的攻擊當中，受伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨稱已經完成針對以色列的「首階段」報復行動，發射超過320枚喀秋莎（Katyusha）火箭和出動無人機襲擊以色列11處軍事據點。文內提及，至於這個情況是否意味著真主黨與以色列將進入戰爭狀態，黎凡特戰略事務研究所所長薩米·納德（Sami Nader）認為，照目前情勢來看是有可能導致整個中東地區被拖入全面戰爭，但真主黨和以色列正在努力避免這種情況發生。此外，報導也指出真主黨選擇發動攻擊的這天恰逢什葉派第三任伊瑪目伊瑪目侯賽因被殺 40 天後的「阿巴因節」（Arbaeen），根據真主黨的聲明，他們選擇這一天是因為這個節日是紀念殉難烈士的日子，也是什葉派重要節日。根據官方數據，去年約有2200萬名朝聖者在這個節日前往伊拉克伊斯蘭聖地卡巴拉（Karbala）的祭禱活動，什葉派穆斯林相信胡笙和他的兄弟阿巴斯（Abbas）安葬在該地。