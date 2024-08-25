五月天兌現承諾！不只官宣跨年在桃園　又曝：11月前進花蓮開唱

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▲五月天跨年演唱會地點確定了，年底將在桃園開唱。（圖／相信音樂提供）

由五月天領軍的「超犀利趴13」今（25）日進到第2天，壓軸登場的五月天一連演唱多首經典歌曲，包括〈香水〉、〈頑固〉、〈雌雄同體〉等，不僅如此，主唱阿信也在演唱會上瘋狂爆料，先是透露年底演唱會確定會在桃園，下台之前，又透露11月將到花蓮開唱，直喊「我們一路向東！」不過目前還不能確定確切時間和地點。阿信今天在Talking環節突然爆雷說，5525巡迴演唱會將在年底回到台灣，「場地說出來對周董不好」，不過其他團員隨即否認，「沒有啦，不是在那個地方（大巨蛋）」，阿信也笑說，「場地早就訂好了，有看新聞就知道是桃園齁」，也說因為5525的配備比較大型，還不知道還有什麼地方可以放下完整的裝備。不只年底要在桃園開唱，阿信在下台前還拋出震撼彈，表示11月將前往花蓮開唱，「11月，一路向東，花蓮見！」事實上，先前在花蓮43花蓮大地震時，五月天就以唱片公司相信音樂的名義捐出500萬，為花蓮盡一份力，阿信當時也發文表示，「因為我們看到，全台受損的校舍，有無數的學生正等待回到校園，這一切，等不及一場演唱會的來到。」五月天先前在泉州舉辦Just Love It演唱會時，阿信也有預告「下一站花蓮」，當時就有許多歌迷大讚，「五月天真的好暖，愛心從不缺席」、「謝謝你們雪中送炭」、「這應該是花蓮人近期最開心的事情」。雖然中間經歷不少波折，不過五月天終於兌現承諾，將在11月前往花蓮開唱。