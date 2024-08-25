《康熙》造型師Enzo驚傳離世！好友Makiyo悲痛證實　淚喊：難相信

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▲Enzo過去以浮誇造型出名，上個月還曾發文慶賀自已42歲生日，如今卻傳出離世消息。（圖／康熙來了 YouTube）

▲Makiyo指出自己非常難過，對於好友的死訊難以接受。（圖／Makiyo 臉書）

過去綜藝節目《康熙來了》過去曾在台灣爆紅，收視率穩居所有綜藝節目第1，沒想到今（25）日，該節目中的固定班底造型師Enzo，竟驚傳離世，讓粉絲相當震驚，稍早也好友Makiyo也在臉書悲痛證實此事，並淚喊：「無法相信。」Enzo過去時常在《康熙來了》中現身，也是藝人makiyo的好友，根據了解，Enzo上個月才發文慶祝完自己的42歲生日：「今年是我活到42歲的生日，也是我這輩子最悲慘的一年我需要的生日禮物清單就只有紅包，不管多少錢，我要用我生日的喜氣，掃去一大堆的穢氣！祝我自己生日快樂，還有希望最疼我的奶奶趕快回到我身邊。」不料今天就傳出離世消息，Makiyo稍早在臉書發文，哀悼好友，另外，Enzo社群帳號也湧入不少粉絲留下哀悼訊息。根據《ETtoday新聞雲》報導，Enzo的聯絡窗口目前電話關機，而Makiyo經紀人則坦言下午有收到Enzo媽媽傳來的消息，也證實Enzo的死訊：「我們也不知道詳細內容怎麼過世的，只是收到消息，Makiyo現在還無法相信，真的非常難過。」事實上，Enzo過去因為浮誇妖豔的造型，曾受封「男版Lady Gaga」，和Makiyo有交情深厚，私下還會相約聚會、跑趴，沒想到如今傳出憾事。好友Makiyo稍早於臉書悲痛吐露心聲：「Enzo RIP miss you Enzo And forever love you。」坦言消息實在太突然，讓她難以接受。