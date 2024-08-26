中職戰報Week 21／樂天「鐵牛棚」衝戰績　江少慶復出救富邦

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▲莊昕諺是上周樂天牛棚的超亮點，最快球速超過150公里不說，甚至Trackman測得的轉速還超過2600轉，是有球速又有高轉速的大聯盟等級速球。（圖／吳政紘攝）

▲睽違426天，富邦悍將江少慶終於重回一軍的投手丘。（圖／富邦悍將球團提供）

▲統一獅24日在主場以7：5擊敗富邦悍將，總教練林岳平拿下執教生涯第281勝，超越「飛總」呂文生，成為獅隊隊史最多勝教頭。（圖／統一獅提供）

少了暴力猿打線後，樂天桃猿找到了另外一種的贏球方式，在中華職棒第21周賽程，樂天靠著穩定的守備與鐵壁牛棚投手群，拉出4勝1敗的優異戰績，不僅衝上下半季領先群，就連全季戰績也衝上第2。富邦悍將近況不理想，攻頂後戰情直線下墜，但江少慶在此時復出，狀態有回到過往水準，若能繼續維持狀態，不僅富邦悍將仍有一拚機會，就連後續的國際賽，台灣最缺的強力投手，又可再多1個候選。在過往傲人的「暴力猿」打線逐漸解體後，樂天桃猿今年展現出截然不同的球隊風格。靠得是守備比起過往更加穩定的內野中線，以及堅強的牛棚投手陣容，想辦法贏下每場低比分的比賽。也因此即便目前樂天全季的得失分差，是負21分，卻能在全季戰績排名第2，甚至有機會衝擊下半季冠軍。目前樂天牛棚陣容中，終結者陳柏豪、佈局投手陳冠宇，是所謂的勝利方程式；莊昕諺與王志煊，則視局數與左右打棒次來出賽。再加上今年復活的蘇俊璋，5人目前合計貢獻28次救援成功、67次中繼成功，牛棚投手群的狀態與穩定度，讓其他5隊羨慕不已。莊昕諺是上周樂天牛棚的超亮點，過往用曲球跟滑球來跟打者不斷周旋，卻在上周四與味全龍之戰，全用直球跟打者對決，只用9個球就繳出3上3下，最快球速超過150公里不說，甚至Trackman測得的轉速還超過2600轉，是有球速又有高轉速的大聯盟等級速球。其實莊昕諺本來就有這樣的能力，進來樂天之後，在二軍都作為先發投手培養，2022年的U23世界盃也是台灣倚重的投手，但在一軍擔任先發表現不理想後，今年專任中繼，反而投出一片天，他說：「擔任中繼可以全力投球，也喜歡對決打者，希望每天都在比賽狀態。」在本季單周超過5戰的例行賽安排中，莊昕諺的好表現成為樂天牛棚勝利組的一員。除了牛棚投手之外，馬傑森靠著守備搶下游擊先發，也是樂天目前戰情穩定的關鍵之一。馬傑森一直被樂天視為正游擊的候選，因為他的防守範圍大、傳球臂力好，但過去守備穩定度不夠，打擊成績又比不上林承飛，讓他在一軍的出賽機會並不固定。今年原主戰游擊林承飛的打擊始終低迷，馬傑森的守備價值因而浮現。首席教練陳瑞振這2年的精雕細琢，馬傑森的守備有過往「榊原流」的影子，除了天生的運動能力之外，他更懂得運用腳步來移動至好的接球點、利用下盤穩定送球，快接快傳的節奏下，馬傑森本季游擊守備率9成81，已是一流水準，成為樂天中線最穩定的支柱。穩定的守備與堅強的牛棚，讓樂天上周繳出4勝1敗的最佳球隊戰績，而且團隊防禦率1.60、團隊失誤數1次，都是單周最佳成績。搭配團隊3成03的打擊率，攻守兩端都有發揮，也難怪上周戰績開出紅盤。睽違426天，富邦悍將江少慶終於重回一軍的投手丘。江少慶過去在2012年動過Tommy John手術，去年球季中再度遇到手肘韌帶損傷的問題，他先動了清創手術，再歷經長時間復健調整，於3場二軍復健賽出賽後，江少慶在上周四重回一軍先發輪值，並繳出5局無失分好投。再回到一軍戰場，江少慶的直球均速維持的不錯，甚至過往自然的4縫線速球帶有伸卡球軌跡依舊，出手的角度也比過往來得高，有回到當年2019年巔峰期的放球高度。江少慶曾說：「2019年時，的確是自己狀態最好的一年，回來之後出手角度有一點落差，不過頂尖的投手，也要在各種情況下找出面對比賽的方式。」除了速球狀態不錯，最快球速超過150公里之外，江少慶在中職前3季表現不錯的滑球，首場比賽也有不錯的水準，幫助他在球數領先時，可以與指叉球做搭配，成為拿來跟打者對決的武器球。這麼久沒回到一軍，江少慶先做的事情是找回在一軍的調整步調，「賽前準備的時間點需要再調整，然後在投球中，感受自己身體給的回饋，過了第1局就慢慢的感覺越來越好。」目前江少慶身體感覺一切良好，但還需要持續建立手臂強度，他在二軍最多用球數不過67球，回到一軍之後也僅投了68球，而且球速明顯到了4、5局後有所下滑。江少慶說：「現階段的重點就是維持好身體的狀況，然後慢慢把續航力給拉起來。」但至少江少慶復出的第一步，走得相當成功，代表他在這一年多的復健過程中做得紮實，而且過往控球會突然不穩的問題，在復出首戰也並未發生。若狀態持續穩定，不僅對於富邦悍將在下半季後段是一大助力，或許在年底的世界12強賽，或明年初的世界棒球經典賽資格賽，台灣又多了一名可用之兵。正當大家覺得統一獅是否又要跟去年一樣，在賽季中呈現虎頭蛇尾的狀況時，上周獅隊繳出4勝2敗的成績，讓自己繼續維持在全年勝率第1的位置之外，下半季戰績也排名第3，仍有機會問鼎下半季冠軍王座。從2020年臨危受命接下兵符開始，林岳平生涯已成為隊史最多勝的教頭，上周六擊敗富邦悍將後，拿到生涯第281勝，超越率領3代獅連霸的教頭「飛總」呂文生，這不僅對林岳平來講意義重大，因為飛總是3代獅球員心中最佳總教練的模範，也對獅隊有特別意義，代表在林岳平領軍下，球隊陣容已逐漸整齊。即便2020年球季逆轉奪冠，但林岳平知道獅隊球員深度不足的問題，與球探部門相結合，逐步重建年輕選手陣容，再搭配二軍給重點球員許多出賽機會、一軍讓高完成度新秀有固定的出賽場次，即便今年出現許多傷兵，獅隊仍能保持一定戰力。張翔、何恆佑、許哲晏、楊竣翔，都是今年曾上一軍替補的年輕球員，甚至去年首輪新秀林佳緯，也在剛好外野有空缺的狀態下，直接打席吃好吃滿，本季已獲得超過270個打席數，用一軍實戰幫重點新秀累積經驗，快速成為球隊輪替戰力。今年是林岳平領軍第5個球季，4度率隊進軍季後賽，要兼顧戰績與養成，是相當不容易的成就，能否再次打進台灣大賽甚至奪冠，就看獅隊的牛棚戰力能否回穩，除了陳韻文與裴瑞茲的狀況之外，球隊也找來了客座投手教練霍斯曼，希望能藉由外籍教練的能力，幫助牛棚投手群調整到位，備戰接下來的季後賽。