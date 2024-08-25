宏都拉斯與台斷交損失1.37億元　蝦農嘆：決定過於倉促

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中美洲國家宏都拉斯去年與台灣斷交後，轉向與中國建交，原本期待能打入中國龐大白蝦市場，不料遲未兌現承諾之餘，對台灣白蝦銷量也大幅減少，使當地蝦農叫苦連天，宏都拉斯水產養殖協會（Andah）執行長阿馬多就稱，與台灣斷交後對貿易造成很大的打擊，對蝦農來說弊大於利，如今思考起來與台灣斷絕關係「實在太倉促」。宏都拉斯主要出口產品包括咖啡、香蕉、石油、豆類、瓜類和西瓜、蝦子和糖。根據Andah公布數據顯示，該國2024年上半年白蝦出口量減少約832萬磅，下降21.42%，有250 家蝦農倒閉造成6000個工作機會流失，週六（24）更直言宏都拉斯與台灣斷交後今年蝦農損失達4300萬美元（約台幣1.37億元）。宏都拉斯水產養殖協會執行長阿馬多（Javier Amador）日前接受艾菲通訊社（Agencia EFE）專訪時指出，宏都拉斯改變了重要的出口市場目的地，當地蝦業開始面臨危機，不只是因為向中國出口蝦成為挑戰，而且他們還在支付一筆「不應該支付的帳單」。他解釋說，因為中國商人往往不願支付與與台灣相同的價格，而是降低採購價，而宏都拉斯與台灣的自由貿易協定（FTA）終止後，水產若想進口至台灣，蝦農們又必須支付20%的關稅，這就讓他忍不住嘆宏都拉斯與台灣斷絕關係「實在太倉促」。宏都拉斯國際法專家培瑞斯（Graco Perez）先前也曾分析提到類似概念，稱放棄與台灣的關係是個錯誤，證據就是宏國蝦子、咖啡或香蕉的出口量沒有增加，而且中國還希望以當初台灣購買價格的一半，買同樣的產品。