SUGA道歉！自責拖累防彈少年團「留下汙點」

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▲Suga手寫信道歉，自責拖累防彈少年團。（圖／weverse）

韓國天團防彈少年團「BTS」成員SUGA酒駕自摔，今（25）日他上傳手寫信道歉，自責拖累了防彈少年團，事發當時他還說謊稱「只喝1杯」，但實際上酒測值已經達到吊銷駕照的標準。大家好，我是Suga。我懷著愧疚的心情再次向大家致上誠摯的歉意。因為我的錯誤行為，讓粉絲們以及所有愛我的人感到擔心和受傷，我深感抱歉。我忘記了應該以配得上我所受到的愛的行為來回報大家的責任感，卻犯下了嚴重的錯誤。8月6日晚上，我在飲酒後騎著電動滑板車行駛在人行道上，這是我的錯。此外，對於過去幾次情況中的事故，造成了許多混亂，我感到非常抱歉，我應該更深思熟慮和謹慎行事，但我卻沒有做到。這一切都是我的錯，即便是我的錯，還是讓一直珍惜我的所有人感到非常失望，我感到非常抱歉。我的錯誤是不可饒恕的，我會虛心接受批評並反省自己。由於這次事件，我在和成員們、粉絲們一起創造的珍貴回憶上留下了巨大瑕疵，並且損害了防彈少年團的名譽。成員們的支持在那時成為了我的力量和安慰，我非常對不起，心情也感到很沉重。一直以來相信我、支持我的粉絲們，因為我而讓你們感到失望，我感到非常抱歉。同時，我也非常清楚，所有支持和鼓勵我的粉絲們所感受到的失望。對於一直給予我這個不足之人的過分愛護的粉絲們，我只有深深的歉意……我知道任何話語都無法平撫粉絲們所受到的傷害和失望，我深感後悔並無限反省。再次向因為我而感到傷心的所有粉絲們誠摯地低頭道歉。對於未來可能受到的處分，我將全心全意接受。最後，再次向社會和粉絲們表示深深的歉意，讓大家擔心並讓許多人失望，我再次深深地道歉。