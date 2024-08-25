藤井風宣布來台開唱！11月16日嗨翻小巨蛋　粉絲敲碗搶票時間

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▲藤井風將於11月16日來台，於台北小巨蛋開唱。（圖／KKLIVE Taiwan YouTube）

▲藤井風來台的消息一出，引發粉絲暴動。（圖／IG fujiikaze）

日本創作才子藤井風（Fujii Kaze），去年7月來台開唱，掀起轟動，當時親民的他還曾穿著藍白拖上台演出，讓粉絲大讚超接地氣，而他超強的創作實力也被粉絲封為：「繼宇多田光之後的出眾逸才」，人氣非常高，今（25）日稍早，他重磅宣布好消息，曝光自己將2度舉辦亞洲巡迴演唱會，並預定11月16日來台，將在台北小巨蛋開唱，讓粉絲暴動，狂喊：「一場哪夠啊」、「希望是實名抽選制」、「卡爆！」事實上，來自日本的藤井風過去因在網路上翻唱神曲而爆紅，並在2019年順利出道，不僅在「Fujii Kaze ″JAZZ&PIANO″ The First」演唱會上收穫大票粉絲，更在同年11月推出首支個人單曲〈什麼東西w〉，讓他的演藝事業剛起步就攀上高峰。不過真正讓藤井風火遍全亞洲的關鍵，還得感謝抖音上的網友，當時有名泰國網友使用藤井風的歌曲〈死ぬのがいいわ〉當作配樂，沒想到意外掀起風潮，更直接將該首歌推上Spotify 全球熱播榜上第7名，讓藤井風在國際上打開知名度。去年才剛來台開唱完的藤井樹，如今釋出消息透露他人生第2場亞洲巡演，讓不少粉絲相當激動，「風哥真的來了」、「頂！太頂了」、「這是什麼錢包破洞的節奏」、「應該不只一場吧！」直呼一定會去現場應援，也紛紛開始敲碗搶票時間。