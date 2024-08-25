動力火車重回最初開唱地！27年回憶狂湧　邀粉絲「結伴」重溫感動

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▲動力火車今日不只唱許多膾炙人口的歌曲，還和粉絲玩遊戲互動。（圖／華研國際提供）

今年動力火車迎來成軍27年，並發行了第11張原創專輯《結伴》，6月數位搶先發行即獲得好成績，更在8月22日推出《結伴》豪華版專輯，追加3首驚喜歌曲。為了回饋歌迷的支持，8月25日動力火車回到第一場演唱會地點大安森林公園，舉辦「動力火車《結伴》音樂同樂會」，帶來多首歌曲演唱，並與粉絲進行遊戲互動，邀請不管是老朋友還是新朋友，一起結伴回到當初的起點。1997年，動力火車在大安森林公園舉辦了「不說話演唱會」首場演出，時隔27年再度回到同個地方，動力火車首先以〈嗨歌萬萬歲〉開場，炒熱現場氣氛，看到台下滿滿的觀眾，兩人直呼感動，感覺今天來的人比二十年前還多，尤秋興笑說：「又來到這裡，非常有親切感，那時候眼界比較小，覺得舞台好大，現在覺得變小了，可能因為歷練比較多了。」分享完回到大安森林公園演出的心情後，迎來Q&A環節，動力火車從事前募集的問題中抽選回答，被問到「會不會照鏡子照到入迷？真的太帥了」，尤秋興承認高中的時候很愛照鏡子，那時候覺得自己長得滿帥的，顏志琳吐槽道：「他每次拍照都要耍帥。」另有粉絲提問，2人收到〈你罵的都對〉這首歌時的想法，顏志琳表示：「收到的時候覺得這首歌可以唱嗎？好像在罵人，但我覺得好玩啦！」尤秋興則認為這首歌很適合放在KTV讓大家發洩。不只演出，動力火車還與現場觀眾玩起遊戲，「終極二選一」只要連續跟老爺們回答的答案一樣，最終獲勝者就可以獲得禮物，其中一題是問尤秋興會選擇吃50顆紅豆餅還是20顆榴槤？愛吃紅豆也愛吃榴槤的他選擇50顆紅豆餅，解釋道：「20顆榴槤會上火，我會整個人冒煙。」而顏志琳對於被問「如果世界上只剩草和蟲可以吃，要吃草還是蟲？」選擇了吃蟲，被問到原因，他坦言：「其實我是隨便答的。」笑翻眾人。最後，動力火車帶來〈忠孝東路走九遍〉和〈趁少年〉的組曲，活動在全場大合唱中劃下完美句點，兩人也再度感謝粉絲：「出道到現在27年，感謝大家一直支持我們動力火車，今天看到這麼多人跟我們一起合唱，很感動，希望大家可以多多支持我們的新專輯。」