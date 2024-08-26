中信金搶併新光金最快今遞件　這原因總座、銀行局長將於日本相見

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中信金與台新金都想併新光金，2家金控也都已亮出底牌，台新金將以1股新光金換0.6022股的台新金，中信金則將以每股14.55元收購新光金股票，最快將於今（26）日向金管會遞件申請。不過，此時傳出立法院財政委員會立委與財金官員今日將赴日本考察台灣銀行業在日本設點營運狀況，包括中信銀行日本東京之星子行、台新銀行東京分行，還將在東京之星舉行座談會，中信金總經理高麗雪更將親赴日本接待。其實，這次日本東京參訪考察活動，是由立法院財委會召集委員、也是「亞東國會議員友好協會」會長郭國文籌畫，8月初就已敲定8月26至28日前往日本，成員除立委郭國文，還有李坤城、謝衣鳳、鍾佳濱、王美惠等人，財金部會官員也受邀一同前往考察，包括金管會副主委邱淑貞、銀行局長莊琇媛、證期局官員、財政部國庫署長陳柏誠、證交所、櫃買中心等人。這次立委與財金官員行程非常緊湊，首日早上6點集合，到了東京後，先會在東京點設的兆豐銀行、彰化銀行、台灣銀行、第一銀行及台灣中小企銀等5大公股行庫。之後再到中信銀行日本子行東京之星考察，並舉行座談會，包括台新銀行東京分行及玉山銀行東京分行代表也都會出席，據了解，中信金總經理高麗雪也會親赴日本接待。據悉，原本這場座談會是請兆豐銀行東京分行安排場地，由於參訪團人數眾多，國銀當地代表也會出席，只有中信東京子行的會議室才能容納人數，因此，才把地點改到中信銀東京之行舉行。至於第2天立委將會見多位日本議員，之後再與金管會、財政部國庫署、證交所及櫃買中心官員到東京證券交易所及LIVING PLATORM（REITs養老中心）考察，並進行「台日資產管理中心合作展望」對談。而第3天則將與日本的虛擬貨幣GMO Coin、機器人理財SBI Zodia Custody等業者進行考察與交流。值得注意的是，中信金總經理高麗雪在上周五重訊記者會就已表示，最快8月26日向金管會遞件，擬公開收購新光金，每股收購對價約為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，換算每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票），收購股權上限為51％，換算收購總金額高達1314億元。根據金控法第36條規定，「金控公司投資國內事業，主管機關自申請書件送達之次日起，15個營業日內，未表示反對者，視為已核准」，若中信金在8月26日遞件，金管會最晚會在9月16日之前給予准駁。