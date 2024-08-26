唐綺陽星座運勢／天秤合作運旺、人緣爆棚　金牛懷疑感情別玩火

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【唐綺陽星座運勢週報8/26-9/1】星象影響：水星順行、金星進天秤、天王星逆行週四水星順行獅子，展現自身優勢，發揮個人魅力，要記得多愛自己。週四金星進天秤，在此之前，獨自努力也能被看見，週四之後，感受團隊及夥伴的力量，注意人多亦有口舌及意見上的紛爭，具有公信力者將出面協調。天秤座受歡迎，桃花運佳。週日天王星逆行，水瓶座能量場及內心有轉折，眾人怪異之處會被凸顯，需要彌補或改進。12星座個別運勢：牡羊：缺乏資源向現實低頭；感情需多了解對方金牛：問題浮現別太自我；感情陷入懷疑別玩火巨蟹：工作別在意外界紛擾；感情當心犯小人雙魚：多留意周遭情況及變數；感情注意爛桃花雙子：工作上別太強勢獨斷；感情易起爭執需放軟獅子：工作別糾結小細節；感情中太自責有失魅力處女：負責溝通協調很傷神；感情當心小吵變大吵摩羯：工作上多溝通會更順暢；感情有點貌合神離天秤：合作運旺、人緣爆棚；個性善良有吸引力天蠍：順風順水備受表揚；散發自信魅力桃花旺射手：工作機會多需做抉擇；感情兩難多聽對方意見水瓶：事業砸重本賺取名聲；爛桃花多需控制心性