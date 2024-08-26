全國機車錦標賽封關戰！「小胖」詹博堯突破日本選手攻勢二度封王

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▲「小胖」詹博堯今年二度封王。（圖／TSR提供）

2024年TSR全國機車錦標賽封關之站，在彰化溪湖K1賽車場舉行為期兩天「夏之賽車祭典」的最後一天熱戰，彰化溪湖K1賽車場今在烈日高溫下激戰，但場邊觀戰人數也擠爆賽車場盛況空前，特別在壓軸等級最高的125A組竟然有今年最多的29名選手參賽，不僅集合前兩站冠軍詹博堯、游瑋倫之外，還有「最強高中生」蔡永順、「台灣一哥」黃晧外，還有冠軍大熱門日本藤永優、長谷部潤和菲律賓選手Christian Anderson等人，堪稱是今年最具國際化的賽事組別。在今年4月首站台南安定站就封王的「小胖」詹博堯，在度過6月安定站機車拋錨退賽的不順後，今在最終戰再度捲土而來，「小胖」在上午排位賽就跑出46秒047最快單圈取得桿位，力壓居次藤永優46秒253和第四的長谷部潤46秒381，而且排位賽前十最速單圈都在47秒內，可見這組頂尖對決實力之強勁。在125A組決賽中，詹博堯一路領先下，排在第三位的陳韋豪成功卡住藤永優，詹博堯從小就對機車非常有興趣，連大學在中華科大也是唸機械系，但初始都當「馬路小霸王」，直到有次出車禍摔斷大腿，「小胖」才覺得到正規賽車場玩才是正途下，於7年前就到賽車場訓練，3年後就被YAMAHA車隊相中簽約為車廠選手。但「小胖」詹博堯就如同綽號一樣，167公分身材卻有80公斤體重，在機車界純純屬於「重量級」選手，今賽場的另外兩大焦點是今年前兩站保持全勝的JUNIOR組7歲陳子龍與125C組黃亭雲，今都有機會尋求創下年度全勝制霸的傳奇紀錄。但可惜陳子龍雖然在JUNIOR 1組輕鬆摘冠；但下場後來不及休息立刻換車接著於JUNIOR2組再度登場，陳子龍在一路領先下，大意在第4圈時被桃園龍澤9歲小將詹恩睿超車，陳子龍雖然在後半段努力反超，但連續兩度都受到落後選手擔誤，雖然一度逼出單圈最快49秒639成績，但最終還是沒能實現反超最終只能屈居第二，冠軍被詹恩睿拿下。但陳子龍賽後還是很大方頻頻對詹恩睿伸出大姆指，陳子龍父親陳榮勳也很肯定的說：「主要是子龍對路線的選擇經驗還不夠，但讓他輸過一次，我覺得不是壞事，反而會給他更大的刺激，其實重點是他在過程中沒有出現什麼失誤，我基本上還是很滿意他的表現。」過去都在JUNIOR 1組屈居二、三名的詹恩睿，這一站才首度挑速度更快的JUNIOR2組，不料就首度打敗陳子龍拿下冠軍，詹恩睿父親詹坤盛說：「我自己有在玩車，但恩睿比我更瘋，比賽都會一直看，這次為了改參加JUNIOR2組，4、5月時花了17萬買了全新機車再加上他的技術也有慢慢提升下，才終於拿到這個冠軍。」而在125 C1組的黃亭雲，已經連續在今年前兩站中包辦冠軍，今於125C組排位賽以50秒169再拿下桿位，接著下午決賽也是順利一路領先拿下三連霸，讓黃亭雲賽後興奮的說：「我就是喜歡摩托車，過去在路上騎感覺年輕有限，到賽車場訓練後才真正感覺到可以完全不顧別人的目光，與一眾好友共同在賽車場上實現夢想，不管是我還是大家，我們都期望可以出現一位從台灣走向國際的選手，我也是以這目標前進！」但可惜的是，接著在125C王者決定戰中，黃亭雲於第三圈時意外與王世奇擦撞而退賽無緣冠軍，也讓車迷都覺得非常扼腕，也再度證明要在TSR全國機車錦標賽中要破除年度全勝制霸的傳奇難度之高。