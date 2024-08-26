足球／鎌田凌生企甲首顆進球助威　陽信北競4：0大勝台北Vikings

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▲黃偉傑接獲隊友傳球破門。(圖/ 陽信台北競技俱樂部提供)

陽信北競在主場臺北大學足球場面對臺北Vikings，陽信北競在主場打出氣勢如虹的表現，上半場本季雙方第二度交手，上一次交手陽信北競在客場以4：2擊敗臺北Vikings，本場比賽陽信北競保持良好的進攻侵略性，隊長一柳夢吾第6分鐘就獲得點球機會，不疾不徐往球門右上方射門得分，陽信北競的攻勢沒有因此結束，第10分鐘黃偉傑在中場一箭穿心的傳球找到鎌田凌生，守門員選擇向前撲防，鎌田凌生閃過守門員後，輕鬆射門得分，這個進球也是鎌田凌生來到臺灣的第一顆進球，擴大比分上半場來到2：0。下半場一開賽黃偉傑馬上接獲隊友傳球起腳射門擴大領先來到3：0，比賽後段球隊後衛群展現防守功力，屢屢斷球阻止對手攻勢，替補上陣的穆軒塏在傷停補時斷球由守轉攻，射門得分再為球隊擴大領先，終場陽信北競以4：0擊敗臺北Vikings 拿下勝利。賽後陽信北競教練陳信安對於本場比賽球隊的發揮表示，球隊很快就進入狀況，「能有一個一對一和守門員對決的機會，很開心自己能把握住，這是自己在臺灣的首顆進球非常地有價值。」鎌田凌生來到臺灣之後在本場比賽踢進首顆進球興奮地談到，他也強調希望之後能把中場球員的本份做好，利用防守和控球來幫助球隊。鎌田凌生來到臺灣之後對於適應上談到：「臺灣球隊相較於日本球隊有更多的身體對抗，和日本較常打的傳控球風不同，目前還在適應當中，歷經了4場比賽後有逐漸找到比賽節奏，期待之後的比賽能打出更好的表現回饋給球隊和球迷。」