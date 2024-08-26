足球／鎌田凌生企甲首顆進球助威　陽信北競4：0大勝台北Vikings

陽信北競在主場臺北大學足球場面對臺北Vikings，陽信北競在主場打出氣勢如虹的表現，上半場靠著隊長一柳夢吾和鎌田凌生來臺加入球隊後第一顆進球取得領先，下半場黃偉傑、穆軒塏繼續補刀打出氣勢如虹的表現，終場以4：0擊敗臺北Vikings。
本季雙方第二度交手，上一次交手陽信北競在客場以4：2擊敗臺北Vikings，本場比賽陽信北競保持良好的進攻侵略性，隊長一柳夢吾第6分鐘就獲得點球機會，不疾不徐往球門右上方射門得分，陽信北競的攻勢沒有因此結束，第10分鐘黃偉傑在中場一箭穿心的傳球找到鎌田凌生，守門員選擇向前撲防，鎌田凌生閃過守門員後，輕鬆射門得分，這個進球也是鎌田凌生來到臺灣的第一顆進球，擴大比分上半場來到2：0。
下半場一開賽黃偉傑馬上接獲隊友傳球起腳射門擴大領先來到3：0，比賽後段球隊後衛群展現防守功力，屢屢斷球阻止對手攻勢，替補上陣的穆軒塏在傷停補時斷球由守轉攻，射門得分再為球隊擴大領先，終場陽信北競以4：0擊敗臺北Vikings 拿下勝利。
比賽前段取得2分領先改變節奏
賽後陽信北競教練陳信安對於本場比賽球隊的發揮表示，球隊很快就進入狀況，比賽前段就取得2球的領先，不過球員開始把節奏放慢，我認為可以再更積極打出年輕快速的球風，中場休息有和球員提點，下半場黃偉傑馬上就展現侵略性射門得分，這是教練團想看到的內容，畢竟球隊以年輕球員為主，期許他們之後可以打出像這場球一樣的拚勁，展現自己的優勢。
「能有一個一對一和守門員對決的機會，很開心自己能把握住，這是自己在臺灣的首顆進球非常地有價值。」鎌田凌生來到臺灣之後在本場比賽踢進首顆進球興奮地談到，他也強調希望之後能把中場球員的本份做好，利用防守和控球來幫助球隊。
鎌田凌生來到臺灣之後對於適應上談到：「臺灣球隊相較於日本球隊有更多的身體對抗，和日本較常打的傳控球風不同，目前還在適應當中，歷經了4場比賽後有逐漸找到比賽節奏，期待之後的比賽能打出更好的表現回饋給球隊和球迷。」
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下半場一開賽黃偉傑馬上接獲隊友傳球起腳射門擴大領先來到3：0，比賽後段球隊後衛群展現防守功力，屢屢斷球阻止對手攻勢，替補上陣的穆軒塏在傷停補時斷球由守轉攻，射門得分再為球隊擴大領先，終場陽信北競以4：0擊敗臺北Vikings 拿下勝利。
比賽前段取得2分領先改變節奏
賽後陽信北競教練陳信安對於本場比賽球隊的發揮表示，球隊很快就進入狀況，比賽前段就取得2球的領先，不過球員開始把節奏放慢，我認為可以再更積極打出年輕快速的球風，中場休息有和球員提點，下半場黃偉傑馬上就展現侵略性射門得分，這是教練團想看到的內容，畢竟球隊以年輕球員為主，期許他們之後可以打出像這場球一樣的拚勁，展現自己的優勢。
「能有一個一對一和守門員對決的機會，很開心自己能把握住，這是自己在臺灣的首顆進球非常地有價值。」鎌田凌生來到臺灣之後在本場比賽踢進首顆進球興奮地談到，他也強調希望之後能把中場球員的本份做好，利用防守和控球來幫助球隊。
鎌田凌生來到臺灣之後對於適應上談到：「臺灣球隊相較於日本球隊有更多的身體對抗，和日本較常打的傳控球風不同，目前還在適應當中，歷經了4場比賽後有逐漸找到比賽節奏，期待之後的比賽能打出更好的表現回饋給球隊和球迷。」