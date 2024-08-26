以黎開火衝突再度升溫！以色列股市竟逆勢成長　總理：事情還沒完

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以色列與黎巴嫩真主黨週日（25）針對彼此進行大規模攻擊，在中東緊張情勢加劇之際，特拉維夫股市主要指數卻逆勢收漲約2%，其中石油和天然氣、金融和房地產等上漲的板塊帶領股指走高，藍籌股TA-35指數更創新高。根據《路透社》、《以色列日報》報導，截至特拉維夫收盤，以色列藍籌股TA-35指數（Tel AvivStock Exchange 35 Index）上漲2%，收在2091.61點，創下歷史新高，盤中一度升至2091.91點。對此，Leader Capital Markets首席經濟學家 Yonatan Katz 表示，以色列的股市收高顯示了市場正在展望未來，並樂觀地認為本輪交火之後中東局勢不會升級，同時對於前往埃及開羅進行的加薩停火談判進展展現樂觀。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）同樣在週日的內閣會議上表示，以色列今日之舉對於真主黨來說是出奇不意的，他還要真主黨及伊朗知曉，這個行為也只是讓以色列北部居民安全返回他們家園的一步，但他也警告事情還沒有就這樣結束。