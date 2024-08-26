黎巴嫩真主黨宣稱摧毀「1處重要軍事基地」　以色列否認

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以色列與黎巴嫩25日再度進行交火，以色列國防軍稱掌握到真主黨大規模火箭彈攻擊，先發制人反擊，不過，真主黨在宣稱發射了320枚火箭彈後，宣布第一階段取得重大成果，甚至表示摧毀了以色列一處重要軍事情報基地，但這說法隨即遭以色列否認。根據路透報導，真主黨表示，這是對以色列上月空襲其高級指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）所做出的報復攻擊，而「第一階段」總共發射了320枚火箭。在真主黨發動攻擊後，以色列宣稱搶先一步摧毀了真主黨上千枚火箭彈，不過，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）否認以色列的說法，並表示將就稍早對以色列軍事目標展開的火箭和無人機攻擊進行評估，再決定是否會有進一步攻勢。此外，納斯拉勒還表示，真主黨刻意避開民用或公共設施進行攻擊，包括特拉維夫（Tel Aviv）班古里昂機場（Ben Gurion Airport）。在加薩戰火持續的同時，以色列和真主黨今天爆發最激烈交火，納斯拉勒於大約12小時後表示，真主黨刻意避開民用或公共設施進行攻擊，包括特拉維夫（Tel Aviv）班古里昂機場（Ben Gurion Airport），主要目標是深入以色列境內約110公里的一個軍事情報基地，距特拉維夫以北僅1.5公里遠。納斯拉勒在電視演說中則直指，真主黨攻擊的目標是以色列的格利洛特基地（Glilot base）。然而，一名以色列官員稍早告訴法新社，真主黨對格利洛特的攻擊沒有成功，「我可以證實，格利洛特基地沒有遭到打擊」；雙方都不承認被對方攻擊，也都堅稱自己有打擊到對手。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）事後在安全內閣會議強調，「堅持一個簡單的原則，誰傷害我們，我們就傷害他。」