開工咖啡優惠！7-11寄杯咖啡買一送一、星巴克半價　全家第2杯9元

邁入8月底最後一周，好好開工衝刺吧！若是想來點高級早餐，7-11今（26）日起開跑「單品咖啡＋歐式麵包」75元；「LINE禮物」平台也有7-11咖啡買一送一電子票券；全家便利商店則是今天開工限定，單品咖啡第2杯9元；星巴克發動循環杯優惠，指定喝法享美式咖啡半價，快用一杯好咖啡，展開精彩的一周吧！
🟡7-ELEVEN
7-11今（26）日起在APP推出「精品早餐提案」，原價70元的小杯精品咖啡，加上原價50元的貝洛幫，組合原價是120元，寄件優惠平均每組「精品咖啡＋歐式麵包」75元，相當於6.3折。
📍APP｜8月26日至9月4日
◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）
◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）
📍門市｜即日起至9月3日
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾特大杯美式買10送8，5.6折（原價60元、特價33元）
◾西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元，7.3折（原價80元、特價59元）
◾厚乳拿鐵8杯330元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾卡布其諾8杯300元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、特價41元）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
🔎每日限量2000組，自凌晨0時重新補貨開賣，因此若當日已完售，可設定鬧鐘凌晨0時重新搶買，預計補貨1小時內仍有機會買到。
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
🟡全家便利商店
周一限定單品日登場，今（26）日在APP隨買跨店取上架，中杯／大杯單品美式、單品拿鐵都是第2杯9元，最高達5.5折逼近半價，等於大杯單品拿鐵平均60元。此外，上午10時開搶本周優惠券，椪糖紅茶買一送一、平均18元。
📍APP｜限8月26日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
◾中杯單品美式2杯119元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯119元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍APP「優惠趣」｜8月26日10:00開搶
全家APP首頁「優惠趣」有本周優惠券，8月26日上午10時開搶，可兌換至9月1日，搶完為止。
◾有飲椪糖紅茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾鱈魚肝油特價1450元，5.4折（原價2680元）
📍APP「FamiNow」
全家APP首頁選擇「FamiNow」預訂快取服務，美式、拿鐵、指定茶飲買2送1，以及搖搖茶吧指定品項買2杯送1杯4水果茶。透過「FamiNow」預訂快取可預約自取時間，到場拿咖啡免等待，自取也不用運費，不過單筆低消是149元，且至少要提前30分鐘預約。
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡星巴克
周一限定！星巴克8月26日當天不限時段大杯第2杯半價，等於是7.5折。優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。另有循環杯租借推廣活動，即日起至9月30日前，到全台門市點大杯以上美式並同時使用循環杯租借服務，就可享有式咖啡半價優惠1次。
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
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7-11今（26）日起在APP推出「精品早餐提案」，原價70元的小杯精品咖啡，加上原價50元的貝洛幫，組合原價是120元，寄件優惠平均每組「精品咖啡＋歐式麵包」75元，相當於6.3折。
📍APP｜8月26日至9月4日
◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）
◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）
📍門市｜即日起至9月3日
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾特大杯美式買10送8，5.6折（原價60元、特價33元）
◾西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元，7.3折（原價80元、特價59元）
◾厚乳拿鐵8杯330元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾卡布其諾8杯300元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、特價41元）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
🔎每日限量2000組，自凌晨0時重新補貨開賣，因此若當日已完售，可設定鬧鐘凌晨0時重新搶買，預計補貨1小時內仍有機會買到。
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
🟡全家便利商店
周一限定單品日登場，今（26）日在APP隨買跨店取上架，中杯／大杯單品美式、單品拿鐵都是第2杯9元，最高達5.5折逼近半價，等於大杯單品拿鐵平均60元。此外，上午10時開搶本周優惠券，椪糖紅茶買一送一、平均18元。
📍APP｜限8月26日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
◾中杯單品美式2杯119元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯119元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍APP「優惠趣」｜8月26日10:00開搶
全家APP首頁「優惠趣」有本周優惠券，8月26日上午10時開搶，可兌換至9月1日，搶完為止。
◾有飲椪糖紅茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾鱈魚肝油特價1450元，5.4折（原價2680元）
📍APP「FamiNow」
全家APP首頁選擇「FamiNow」預訂快取服務，美式、拿鐵、指定茶飲買2送1，以及搖搖茶吧指定品項買2杯送1杯4水果茶。透過「FamiNow」預訂快取可預約自取時間，到場拿咖啡免等待，自取也不用運費，不過單筆低消是149元，且至少要提前30分鐘預約。
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡星巴克
周一限定！星巴克8月26日當天不限時段大杯第2杯半價，等於是7.5折。優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。另有循環杯租借推廣活動，即日起至9月30日前，到全台門市點大杯以上美式並同時使用循環杯租借服務，就可享有式咖啡半價優惠1次。
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
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