好痛！大谷翔平慘遭觸身球　Betts驚天2分砲助道奇3:1擊倒光芒

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▲大谷翔平不但3打數沒有安打，打擊熄火，還被8局觸身球伺候，當場他痛到緊握手腕，讓人擔心是否有些許傷勢。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平好痛！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（26）日先發打一棒，指定打擊出戰坦帕灣光芒，大谷昨日就轟出本季第41轟，加上之前才剛完成「40轟40盜」里程碑，打擊狀況正好，不過今天他首打席擊出右外野飛球出局，第二打席被三振，第三打席左外野飛球被接殺，運氣似乎不是站在他這邊。道奇隊先發投手Gavin Stone主投7局僅失1分表現優異，道奇隊打線則是在5局下由Enrique Hernández轟出陽春全壘打先馳得點。不過光芒隊在7局由Jonny DeLuca開轟反擊追平比數，兩隊來到8局下半，而他當下確認沒問題後，繼續上場跑壘，Mookie Betts開轟幫他「報仇」，