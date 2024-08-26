高雄托嬰中心爆超收！10幾個娃關5坪大儲物間　孩子熱到發疹大哭

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近日，高雄左營某私立托嬰中心，遭踢爆違法超收嬰幼兒，甚至將10幾個小孩關在5坪大的儲物間，離譜的是，裡面還沒有冷氣，有的孩子被困在嬰兒車上，熱到發疹大哭，而該托嬰中心還聘僱無證照教師。高雄市社會局表示，經稽查後，已於今年6月間，撤銷該托嬰中心準公托資格，後續將針對該中心進行專案輔導，保障幼兒托育權益。據了解，一名離職教師於爆料公社PO文，踢爆該托嬰中心違法超收，對外宣稱減免學費，吸引外籍兒童就讀學中文，但實際上根本沒有相關課程，10幾個小孩被關在5坪大的儲物間，不僅沒有冷氣也沒有監視器，這些孩子不僅不在社會局的名單內，連保險都沒有。離職教指出，baby班的小孩最可憐，每天長達4小時被困戶外曬太陽，有孩子甚至熱到發疹大哭，園方疑似為了省電費，等到接近中午時才開冷氣。離職教師更爆料，園方聘用無證照保母，實際照顧比例高達1：7至8。對此，高雄市社會局表示，獲報後已派員前往稽查，針對未經核准即聘用人員從事托育行為，及在未核准立案空間收托幼兒等情事，已要求依法限期改善，並於今年6月間，撤銷該托嬰中心準公托資格，協助其他家長轉托。今年8月間，社會局與教育局無預警聯合稽查，涉及户外活動及未開冷氣等托育安排，將針對該中心進行專案輔導。