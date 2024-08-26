盧廣仲91歲抗癌阿公過世！他寫千字文追憶「我永遠的愛」萬人看哭

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▲盧廣仲和阿公（左）、爸爸（右）留下合照，祖孫三人同框笑容滿面。（圖／盧廣仲臉書）

▲盧廣仲在阿公（左）53歲的時候出生，他記得阿公小時候會帶他到海邊玩水學游泳。（圖／盧廣仲臉書）

▲盧廣仲說阿公很酷，曾在高齡78歲的時候和朋友騎單車環島。（圖／盧廣仲臉書）

金曲歌王盧廣仲25日晚間公開阿公盧文瑞過世的消息，令人不捨。盧廣仲說，阿公早在80多歲時就被驗出癌症第三期，但阿公積極接受治療、樂觀看待，最後活到91歲才過世，「打破醫生說的大概再三五年」，堅強的態度深深影響盧廣仲，他也寫下長文緬懷阿公，難過的說「致上我永遠的愛」。盧廣仲昨日晚間在社群平台寫下長文，公開阿公過世的消息：「自從有意識以來，我就認識他了，他是我阿公，盧文瑞，是我爸爸的爸爸。」盧廣仲說阿公出生在日治時代，為了賺錢照顧家人，即便成績不錯還是放棄讀書，一邊工作還要一邊扛著扁擔躲空襲轟炸。後來盧廣仲的阿公好不容易存到一筆錢，一個人去桃園買了批蝦苗準備養蝦子過活，結果遇到大寒冬，蝦子死光、積蓄也飛了。沒錢買車票的阿公只好從桃園走路回台南；盧廣仲說這也是自己從台北走回台南的靈感源頭，他當時問阿公這樣走路是甚麼感覺，阿公只淺淺回答兩個字「蠻遠」。之後阿公因緣際會在台南的塑膠工廠找到工作，對於完全沒有文憑的阿公來說是個大好機會。阿公告訴盧廣仲：「就是抓好方向然後苦幹實幹，最後做到了工廠課長」，但由於阿公不太識字，升職論文只能他講一句，大姑姑寫一句，讓盧廣仲笑說：「實在是因為很多字認識阿公，但阿公不認識他們呀。」在阿公53歲這年，盧廣仲出生了，在他記憶中阿公曾帶他到台南的黃金海岸學游泳。盧廣仲回憶：「阿公慢慢得把手從國小的我身上放開，在喝了幾口鹹甜海水搭配斷斷續續的啊啊聲後，我學會了游泳，人生第一次使用有別於走路和跑步的方式，感受地球。」他記得自己和阿公每次游泳完都會去投附近的販賣機，這是他和阿公的專屬回憶。盧廣仲也說，阿公78歲的時候還邀了兩個朋友一起騎單車環島，當時他在淡江念書，阿公中途還去找他一起吃了頓飯，當作短暫的休息；盧廣仲說：「實際吃了什麼我忘了，只記得結束後他立馬啟程，沒跟他說到幾句話，真的是很酷帥的人。」阿公80多歲時，盧廣仲有次問他人生感想是什麼？阿公坦白：「其實想去的地方、想做的事情還很多，只是身體跟不上想法了」，因為當時阿公剛被檢查出癌症第三期。幸運的是，阿公後來打破醫生說的大概再3、5年，活到91歲才過世。盧廣仲對於阿公的堅持和信念相當佩服，「阿公的農夫大腳一跨就是十年，非常勵志的腳，一生跨過了空襲的炸彈，再往南跨過了濁水溪，跨著鐵馬繞了台灣一圈（那台車非常難騎，超級佩服），一路跨到他選好的終點2024，他精彩的一生，有機會我再跟你說。」盧廣仲緬懷阿公的文字，讓數萬粉絲看了也不捨落淚，祝阿公一路好走，「阿公在你的生命裡給了你溫暖跟力量，讓今天的你這麽的有生命靈魂，寫出刻劃人心的歌，跟充滿生命力的歌聲，也祝盧爺爺圓滿自在無罣礙」、「阿公當快樂天使，無憂無慮無病痛伴你左右」、「突然想起有在你家遇到阿公，也覺得榮幸了，希望你節哀」。