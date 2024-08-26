長榮桂冠翻版！小粉紅鬧希爾頓酒店「沒掛五星旗」 　網揭1玄機

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先前一名中國小粉紅網紅「張教官」，因法國巴黎長榮桂冠酒店沒掛中國五星旗，到場大鬧一番，進而引發中國小粉紅抵制，掀起討論，未料，近日又有一名中國抖音網紅「勃勃不講理」在中國河北石家莊市的美國連鎖品牌希爾頓酒店上演同樣的事件，只因酒店懸掛旗幟沒中國國旗就當場抗議。但隨即遭網友發現，酒店掛的是上個月歐洲足球國家杯的參賽國家旗幟，當然沒有中國。中國抖音網紅「勃勃不講理」拍攝一部短片，聲稱在希爾頓酒店內發現大廳掛上的「萬國旗」，卻沒有中國五星旗，當場叫來酒店人員抗議。影片中，男子不顧酒店人員解釋，自顧自地說「這點愛國之心沒有啊？我覺得不應該啊！這麼嚴肅的事，你們還能整這齣？無論什麼時候，你要有一顆愛國的心，我覺得這是一個挺嚴肅的事，要不你就現在掛上一面，我現在就坐在這等著！」只見男子來亂，酒店人員解釋不通，只好馬上先將這些旗幟拆掉平息糾紛。但這名男子卻沒有放過酒店人員，持續高聲說教，「多掛點咱們國家的東西，你祖國那麼強大，生活在這個地方，不覺得自豪嗎？很自豪啊！多掛點咱們自己國家東西宣傳宣傳，就是我希望你能跟採購去反饋，以後酒店再買這種活動的東西，選擇的時候謹慎一點，先把自己國家，我們自己值得炫耀的東西、驕傲的東西掛上去，再考慮其他的東西，掛一堆國外的東西，自己國家東西那麼好，啥也不整，不知道怎想的。」相關畫面在網路社群平台流傳，但隨即有網友發現，希爾頓酒店上的所懸掛的國旗全數皆為歐洲國家的國旗，而在比對之下便發現，這些國旗市今年6月14日至7月14日舉辦的歐洲國家盃參賽國國旗，因此當然沒有中國，隨即也讓「勃勃不講理」這名網紅在X等社群平台被吐槽，「沒事找事，無病呻吟」、「為了流量不擇手段的義和團」。