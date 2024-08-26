宋芸樺突曬夏于喬合照「不要再說我們很像了」！圈外男友身分曝光

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▲夏于喬（右）40歲生日，宋芸樺（左）送祝福還開玩笑說：「我就是夏于喬，我愛宋芸樺」，差點又讓人搞混。（圖／夏于喬IG）

▲夏于喬透露自己在紐西蘭慶生，開心迎接40歲到來。（圖／夏于喬臉書）

▲宋芸樺近期短暫告別演藝圈，和交往4年的圈外男友赴美進修。（圖／記者葉政勳攝）

女星夏于喬8月24日迎來40歲生日，她在IG限時動態中轉發親友們的祝福，只見藝人好友宋芸樺PO出兩人的合照，開玩笑說：「不要再說我們很像了」，讓粉絲笑翻。夏于喬轉發合照時則寫道「我最愛的妹」，足見兩人好交情。今年赴美進修的宋芸樺，也罕見鬆口談到圈外男友身分，曝光對方在上市公司上班，是負責區塊鏈的職員。演藝圈知名的「撞臉組合」夏于喬、宋芸樺經常被觀眾誤認，但相差9歲的她們並不介意，更常戲稱彼此是「雙胞胎姊妹」。兩人在拍攝電影《灼人秘密》後友誼升溫，私下也經常一起吃飯、逛街。夏于喬和宋芸樺也曾在受訪時說過，兩人的照片若出現在報紙上，有時連自己父母都會搞混，可見外型到底有多神似。日前夏于喬過40歲生日，宋芸樺也送上合照祝福，更開玩笑說：「不要再說我們很像了，我就是夏于喬，我愛宋芸樺，祝我的愛人生日快樂」，一番模糊發言差點又讓粉絲搞混誰是誰。夏于喬也接著轉發，笑說「我最愛的妹」，一點也不介意宋芸樺胡鬧。生日當天，夏于喬也在社群平台發文寫道：「身為超級I人的我，常碰面的朋友不算多，但每一個都是我願意赴湯蹈火的友情，每次只要想到這裡，就覺得能擁有這些朋友的祝福與愛，真是一件幸福的事」，夏于喬祝自己生日快樂，也希望所愛之人都能夠健康平安，並透露自己正在紐西蘭度假旅遊，好好享受生日假期。夏于喬的好閨密宋芸樺今年7月則和圈外男友赴美進修，只為了新劇宣傳短暫回台。據《鏡週刊》報導，宋芸樺鬆口男友身分，表示對方是上市公司負責區塊鏈的員工，為了能和男友有共同話題，宋芸樺還曾花3萬元去上課，聽懂美股概念。這次兩人赴美進修，宋芸樺透露前輩鳳小岳幫了很多忙，提醒她該申請的文件和流程，讓她準備工作順利許多。