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台中宮廟槍響！63歲主委遭轟腿部中2彈　嫌犯落網稱：為乾爹報仇

記者林盈君／綜合報導

▲本月24日，台中市西屯區永福路某宮廟，27歲的張姓男子，騎乘機車闖進普渡會場，持槍朝63歲郭姓主委腿部連開數槍。（圖／翻攝畫面）
▲本月24日，台中市西屯區永福路某宮廟，27歲的張姓男子，騎乘機車闖進普渡會場，持槍朝63歲郭姓主委腿部連開數槍。（圖／翻攝畫面）
本月24日，台中市西屯區永福路某宮廟，一名27歲的張姓男子，騎乘機車闖進普渡會場，持槍朝63歲郭姓主委腿部連開數槍，警方獲報後，於案發1小時內逮捕作案的張男，並查扣2把手槍、13發子彈。張男落網後供稱，因郭男積欠他去世乾爹300萬，為了替乾爹討公道才開槍行兇，但警方不排除幕後有人指使，全案持續擴大偵辦中。

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據了解，張男持槍打傷郭男，落網後供稱，因郭男積欠其乾爹300萬元債務，要替乾爹討公道才開槍行兇，但張男卻拿不出任何債務憑證，對於乾爹身分也說不清，且他持槍打傷郭男腿部，教訓意味濃厚，並不想置對方於死地。郭男對此表示並不認識張男，警方認為張男說詞避重就輕，不排除被後有藏鏡人，依殺人未遂等罪嫌移送偵辦，檢方也不排除聲押。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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