台中宮廟槍響！63歲主委遭轟腿部中2彈　嫌犯落網稱：為乾爹報仇

我是廣告 請繼續往下閱讀

本月24日，台中市西屯區永福路某宮廟，一名27歲的張姓男子，騎乘機車闖進普渡會場，持槍朝63歲郭姓主委腿部連開數槍，警方獲報後，於案發1小時內逮捕作案的張男，並查扣2把手槍、13發子彈。張男落網後供稱，因郭男積欠他去世乾爹300萬，為了替乾爹討公道才開槍行兇，但警方不排除幕後有人指使，全案持續擴大偵辦中。據了解，張男持槍打傷郭男，落網後供稱，因郭男積欠其乾爹300萬元債務，要替乾爹討公道才開槍行兇，但張男卻拿不出任何債務憑證，對於乾爹身分也說不清，且他持槍打傷郭男腿部，教訓意味濃厚，並不想置對方於死地。郭男對此表示並不認識張男，警方認為張男說詞避重就輕，不排除被後有藏鏡人，依殺人未遂等罪嫌移送偵辦，檢方也不排除聲押。