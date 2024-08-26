喝鶴茶樓「咬到脆脆的」！他見蟑螂一家崩潰：還爆漿　衛生局開查

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▲鶴茶樓手搖飲喝到蟑螂（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

▲鶴茶樓官方也緊急出面道歉，並要求該間分店公休1日，進行總部規範的全面衛生清潔與稽查。（圖／翻攝自臉書）

今年多間手搖飲出現食安危機，讓台灣人更加注重飲食衛生，沒想到連鎖手搖飲品牌「鶴茶樓」，卻也於近日爆出類似事件。就有一名網友透露，他25日在鶴茶樓購買一杯「鶴記鴛鴦凍奶茶」，但「明明點茶凍飲居然有脆脆口感」，一打開才發現裡頭竟有許多蟑螂屍體，「我還咬到一隻爆漿」，讓他相當崩潰。而鶴茶樓官方也緊急出面道歉，並要求該間分店公休1日，進行總部規範的全面衛生清潔與稽查，台北市衛生局則表示將派員稽查。該名網友在臉書社團「爆料公社二社」中發文，表示25日下午4時他到鶴茶樓購買手搖飲，當時點了一杯「鶴記鴛鴦凍奶茶」，不料飲用時卻咬到「脆脆的口感」，一拆開封膜後發現，竟整杯都是小蟑螂，而他早已喝下好幾口原PO更附上照片，只見杯內有4隻大小不一的蟑螂屍體，就躺在底部茶凍旁邊。貼文曝光後，網友們紛紛搖頭直呼，「以後買飲料還是盡量用自己帶的透明環保杯」、、「我覺得以後買飲料回來先過濾好了，太多間出問題了」。對此，鶴茶樓官方稍早也在臉書粉專發出聲明回應，表示有顧客在台北晴光店購買飲料，並在飲料中發現異物，對於該顧客以及整體事件都深深表示歉意。督導緊急了解該門市的狀況後，確認有定期做消毒的紀錄，但仍會展開內部調查，並針對每間分店進行更嚴密的清潔程序與檢查，防止類似的事件可能再發生。同時加強所有員工的衛生培訓，並請該門市公休1日，進行總部規範的全面衛生清潔與稽查。鶴茶樓表示，對於受影響的顧客已主動聯繫並積極處理中，，如有需要也會全力配合政府等相關部門的調查，並承擔應有的責任。而根據《中時新聞網》報導，台北市衛生局表示將會派員前往該店稽查，並針對現場人員衛生管理、作業場所衛生、病媒防治、設施設備管理等項目加強查核，若複查不合格，就會依食安法逕行罰緩，處以6萬元以上，2億元以下罰鍰。