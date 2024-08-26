喝鶴茶樓「咬到脆脆的」！他見蟑螂一家崩潰：還爆漿　衛生局開查

今年多間手搖飲出現食安危機，讓台灣人更加注重飲食衛生，沒想到連鎖手搖飲品牌「鶴茶樓」，卻也於近日爆出類似事件。就有一名網友透露，他25日在鶴茶樓購買一杯「鶴記鴛鴦凍奶茶」，但「明明點茶凍飲居然有脆脆口感」，一打開才發現裡頭竟有許多蟑螂屍體，「我還咬到一隻爆漿」，讓他相當崩潰。而鶴茶樓官方也緊急出面道歉，並要求該間分店公休1日，進行總部規範的全面衛生清潔與稽查，台北市衛生局則表示將派員稽查。
該名網友在臉書社團「爆料公社二社」中發文，表示25日下午4時他到鶴茶樓購買手搖飲，當時點了一杯「鶴記鴛鴦凍奶茶」，不料飲用時卻咬到「脆脆的口感」，一拆開封膜後發現，竟整杯都是小蟑螂，而他早已喝下好幾口，「對，我還咬到一隻爆漿（蟑螂）。」
原PO更附上照片，只見杯內有4隻大小不一的蟑螂屍體，就躺在底部茶凍旁邊。貼文曝光後，網友們紛紛搖頭直呼，「以後買飲料還是盡量用自己帶的透明環保杯」、「一家三代都在這杯」、「我覺得以後買飲料回來先過濾好了，太多間出問題了」。
對此，鶴茶樓官方稍早也在臉書粉專發出聲明回應，表示有顧客在台北晴光店購買飲料，並在飲料中發現異物，對於該顧客以及整體事件都深深表示歉意。督導緊急了解該門市的狀況後，確認有定期做消毒的紀錄，但仍會展開內部調查，並針對每間分店進行更嚴密的清潔程序與檢查，防止類似的事件可能再發生。同時加強所有員工的衛生培訓，並請該門市公休1日，進行總部規範的全面衛生清潔與稽查。
鶴茶樓表示，對於受影響的顧客已主動聯繫並積極處理中，「鶴茶樓會盡最大的努力去與該顧客溝通並且取得最好的共識以及最完整的處理」，如有需要也會全力配合政府等相關部門的調查，並承擔應有的責任。
而根據《中時新聞網》報導，台北市衛生局表示將會派員前往該店稽查，並針對現場人員衛生管理、作業場所衛生、病媒防治、設施設備管理等項目加強查核，若複查不合格，就會依食安法逕行罰緩，處以6萬元以上，2億元以下罰鍰。
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原PO更附上照片，只見杯內有4隻大小不一的蟑螂屍體，就躺在底部茶凍旁邊。貼文曝光後，網友們紛紛搖頭直呼，「以後買飲料還是盡量用自己帶的透明環保杯」、「一家三代都在這杯」、「我覺得以後買飲料回來先過濾好了，太多間出問題了」。
對此，鶴茶樓官方稍早也在臉書粉專發出聲明回應，表示有顧客在台北晴光店購買飲料，並在飲料中發現異物，對於該顧客以及整體事件都深深表示歉意。督導緊急了解該門市的狀況後，確認有定期做消毒的紀錄，但仍會展開內部調查，並針對每間分店進行更嚴密的清潔程序與檢查，防止類似的事件可能再發生。同時加強所有員工的衛生培訓，並請該門市公休1日，進行總部規範的全面衛生清潔與稽查。
鶴茶樓表示，對於受影響的顧客已主動聯繫並積極處理中，「鶴茶樓會盡最大的努力去與該顧客溝通並且取得最好的共識以及最完整的處理」，如有需要也會全力配合政府等相關部門的調查，並承擔應有的責任。
而根據《中時新聞網》報導，台北市衛生局表示將會派員前往該店稽查，並針對現場人員衛生管理、作業場所衛生、病媒防治、設施設備管理等項目加強查核，若複查不合格，就會依食安法逕行罰緩，處以6萬元以上，2億元以下罰鍰。