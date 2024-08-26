不爽被分手！高雄妹遭富少前男友3度侵犯　逼全裸簽17萬元本票

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去年7月間，高雄一名陳姓富少，因不滿女友小美（化名）提分手，竟用私密照及美工刀威脅，逼對方簽下17萬元本票，之後又3度侵犯得逞，小美身心受創報警提告，案經法院審理，一審判處13年有期徒刑，上訴二審遭駁回，全案仍可上訴。據判決書指出，陳男因不滿小美提分手，去年7月間佯稱歸還物品，進入小美租屋處後，要求女方歸還交往期間他所花費的17萬元，小美表示金額太大須考慮，陳男竟動手毆打並侵犯女方，還將過程用手機拍下，威脅不給錢就公開影片。之後，陳男持美工刀再度闖入女方租屋處，見小美疑似要搬家，竟嗆聲並逼迫女方拿出身分證，用手機拍下正反面，還強迫小美全裸簽下17萬元本票，隨後連續2次侵犯女方得逞。小美遭威脅身心受創，擔心私密影片遭散布，決定報警提告。法院審理期間，陳男辯稱曾資助女方17萬元買車，主張分手後應歸還，且強調美工刀並非強盜用的物品，而是要歸還的物品之一。陳男律師辯護，陳男本身患有精神疾病，常出現扭曲現實、記憶錯亂，主觀上應無不法所有意圖，不構成恐嚇得利罪、強盜罪等罪嫌。但法官勘驗相關證據，認定陳男的行為嚴重危害女方性自主權，因此依強制性交罪判處4年有期徒刑、強盜強制性交罪判處12年有期徒刑，合併執行13年。陳男提起上訴，二審遭駁回。全案仍可上訴。