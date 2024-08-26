Edwards奧運奪金「喬丹最強」爭議言論再延燒！魔術強森火大回應

NBA明尼蘇達灰狼球星Anthony Edwards，先前接受採訪時表示過去只有「喬丹」Michael Jordan一人擁有出色的個人技術，而Stephen A. Smith近期在一場活動中訪問前湖人隊球星「魔術強森」Magic Johnson，並問對於Edwards的言論有什麼看法時，Johnson回應：「我不會回應一個沒有拿過冠軍的人。」此話一出，引起台下球迷一陣驚呼。
Edwards言論引爭議 網路上炮火不斷
Edwards先前接受採訪時，表示當今NBA的球星個人技術都很好，但在過去只有「喬丹」Michael Jordan一人擁有出色的個人技術，「我沒有看過當時的比賽所以我不能下判斷，他們說以前的比賽更強硬，但是我認為，這主要是因為當時的球員都沒有技術，喬丹是唯一一個真正有技術的球員，你明白我的意思嗎？」
此番言論也引來美國籃壇一陣撻伐，身為Jordan生涯死敵之一的Johnson被問到對於Edwards言論，有什麼看法時顯然是不屑一顧，「我不會去回應一個從未拿到過冠軍的人，他沒有贏得過大學比賽的冠軍，我甚至不知道他是否贏得過高中的冠軍。」
Johnson生涯共拿過5座NBA冠軍，3座NBA年度最佳球員，是NBA80年代最知名球星之一，退役後也曾回到湖人擔任籃球事務部總裁，近年來則是時常出現在螢光幕前，擔任球評。
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Edwards先前接受採訪時，表示當今NBA的球星個人技術都很好，但在過去只有「喬丹」Michael Jordan一人擁有出色的個人技術，「我沒有看過當時的比賽所以我不能下判斷，他們說以前的比賽更強硬，但是我認為，這主要是因為當時的球員都沒有技術，喬丹是唯一一個真正有技術的球員，你明白我的意思嗎？」
此番言論也引來美國籃壇一陣撻伐，身為Jordan生涯死敵之一的Johnson被問到對於Edwards言論，有什麼看法時顯然是不屑一顧，「我不會去回應一個從未拿到過冠軍的人，他沒有贏得過大學比賽的冠軍，我甚至不知道他是否贏得過高中的冠軍。」
Johnson生涯共拿過5座NBA冠軍，3座NBA年度最佳球員，是NBA80年代最知名球星之一，退役後也曾回到湖人擔任籃球事務部總裁，近年來則是時常出現在螢光幕前，擔任球評。