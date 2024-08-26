Edwards奧運奪金「喬丹最強」爭議言論再延燒！魔術強森火大回應

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NBA明尼蘇達灰狼球星Anthony Edwards，先前接受採訪時表示過去只有「喬丹」Michael Jordan一人擁有出色的個人技術，Edwards先前接受採訪時，表示當今NBA的球星個人技術都很好，但在過去只有「喬丹」Michael Jordan一人擁有出色的個人技術，「我沒有看過當時的比賽所以我不能下判斷，他們說以前的比賽更強硬，但是我認為，這主要是因為當時的球員都沒有技術，喬丹是唯一一個真正有技術的球員，你明白我的意思嗎？」Johnson生涯共拿過5座NBA冠軍，3座NBA年度最佳球員，是NBA80年代最知名球星之一，退役後也曾回到湖人擔任籃球事務部總裁，近年來則是時常出現在螢光幕前，擔任球評。