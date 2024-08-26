全球IT就業市場泡沫化？專家：台灣工程師薪水已「降無可降」

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外國論壇一篇分析全球IT業薪水的文章掀起討論，作者認為，IT產業即將泡沫化，此論點引發了業界的激烈辯論，然而專家表示，這對台灣的工程師而言「不是壞消息」，甚至沒有影響，只因台灣IT業薪水早已「降無可降」。國外論壇一篇文章指出，在許多國家，科技業與非科技業的薪資落差極大，即使是水準普通的工程師，也能賺取非科技產業頂尖人才的兩、三倍薪水。他認為，市場已經失衡，IT產業可能處於泡沫，薪水很快就會調降。國際調查機構evQuarterly的人力需求統計也顯示，過去一年，全球IT職缺大幅下降，人才市場供過於求。薪資查詢平台《比薪水》資料庫統計，2023年台灣IT業軟體及研發工程師平均月薪僅53707元，年薪中位數67萬3000元，年薪最高的一筆薪水情報為325萬8000元。相比之下，美國同行年薪可達2000萬台幣。《比薪水》指出，台灣IT工程師的平均薪資遠低於其他科技重鎮，例如美國。即使全球IT產業真的出現泡沫，對台灣的影響也有限。《比薪水》分析師表示，台灣的IT薪資已經「降無可降」。台灣過度依賴代工和半導體產業，導致IT等科技領域的發展相對滯後。若想留住優秀的IT人才，台灣應著力於技術創新、推動產業升級轉型，不要過度仰賴低成本優勢，科技產業的環境才會健全。