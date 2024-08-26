洋基「法官」Judge雙響砲！隊友上演「三連轟」　創史上首見紀錄

MLB美國職棒大聯盟紐約洋基隊，今（26）日在主場迎戰科羅拉多洛磯，靠著「法官」Aaron Judge此役上演單場雙響砲，賽季第50和51轟出爐，此外還與Juan Soto、Giancarlo Stanton上演三連轟，洋基全場共擊出5支全壘打，終場洋基以10:3擊敗洛磯，Judge本季敲出50轟後，成為大聯盟史上第五位生涯有3個賽季超過50轟的選手，Judge也成為大聯盟史上第一位，在進入9月前，就完成50轟、120分打點以及選到100次保送的選手。
法官51轟出爐 再度挑戰60轟
Judge在一局下就掃出一發陽春砲，助洋基追平比分，這支全壘打也是Judge生涯第18支首局全壘打，追平A-Rod在2001年所創下的紀錄，七局上半，Soto、Judge、Stanton上演三連轟，幫助洋基鎖定勝局，終場洋基就以10:3擊垮洛磯。
Judge本季目前敲出51轟、外帶122分打點、選到106次保送，打擊率3成33，OPS1.201，讓他成為大聯盟史上第一位，在進入9月前，就完成50轟、120分打點以及選到100次保送的選手，此外Judge也成為大聯盟史上第五位生涯有3個賽季超過50轟的選手，前四位分別是Babe Ruth（4次）、Mark McGwire（4次）、Sammy Sosa（4次）、A-Rod（3次）
2022年Judge曾單季敲出62轟，刷新洋基隊史由Roger Maris所保持的單季61轟紀錄，今年Judge有望挑戰63轟，而Soto在賽後表示Judge要挑戰Barry Bonds單季73轟的紀錄，不是不可能的，「如果有一個人可以挑戰這個紀錄，那一定就是Judge。」
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Judge在一局下就掃出一發陽春砲，助洋基追平比分，這支全壘打也是Judge生涯第18支首局全壘打，追平A-Rod在2001年所創下的紀錄，七局上半，Soto、Judge、Stanton上演三連轟，幫助洋基鎖定勝局，終場洋基就以10:3擊垮洛磯。
Judge本季目前敲出51轟、外帶122分打點、選到106次保送，打擊率3成33，OPS1.201，讓他成為大聯盟史上第一位，在進入9月前，就完成50轟、120分打點以及選到100次保送的選手，此外Judge也成為大聯盟史上第五位生涯有3個賽季超過50轟的選手，前四位分別是Babe Ruth（4次）、Mark McGwire（4次）、Sammy Sosa（4次）、A-Rod（3次）
2022年Judge曾單季敲出62轟，刷新洋基隊史由Roger Maris所保持的單季61轟紀錄，今年Judge有望挑戰63轟，而Soto在賽後表示Judge要挑戰Barry Bonds單季73轟的紀錄，不是不可能的，「如果有一個人可以挑戰這個紀錄，那一定就是Judge。」