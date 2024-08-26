民進黨都設計好了？郭正亮預言高虹安誣告案結局：快辭新竹市長

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新竹市長高虹安被控任職立委期間涉詐領助理費，一審遭判7年4月，褫奪公權4年，遭到停職，她也主動宣布退出民眾黨，目前職務由副市長邱臣遠暫時代理。而高虹安日前被指控論文抄襲，向旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）提告加重誹謗，翁達瑞獲不起訴處分後，反告高虹安誣告，台北地院21日判高虹安10個月有期徒刑。對此，前立委郭正亮表示，「翁達瑞誣告案，高虹安又被判十個月，民進黨明年給妳用二審，到時候就中央指派市長，連改選都不用」。郭正亮25日在節目《麥玉潔辣晚報》表示，他建議高虹安趕快辭掉新竹市長職務，「不然民進黨明年給妳用二審，到時候就中央指派市長，連改選都不用，高虹安現在就要上訴，這就是往民進黨所設計的路在走」，郭正亮說，連誣告都有罪了，怎麼可能上訴會沒罪？郭正亮指出，高虹安認為上訴會無罪，可在司法邏輯上，這根本就不可能成立，但高虹安就不相信，若屆時二審有罪，三審很快就會結束，「民進黨就派代理人，連改選機會都沒有」。