美Fed主席鮑爾鬆口將降息！股匯齊揚　新台幣早盤強升逾2角

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會演說指稱，調整貨幣政策的時候到來，暗示Fed已在為降息預做準備，但他不願明示降息的確切時間點及幅度。不過，美元指數應聲失守101，亞洲主要貨幣包括日圓等都彈升，加上台股走揚，新台幣兌美元今（26）日早盤也強升逾2角，目前最高來到31.758元。其實在鮑爾鬆口前，美國聯準會官員及會議紀要就已放「鴿」。如今鮑爾更明確表示，調整政策的時機已到， 行進的方向很清楚，且降息的時機與速度將依後續公布的數據，未來展望的變化及風險平衡而定。市場預期9月17日及9月18日召開的利率決策會議，聯準會至少會降息1碼。在美國9月降息預期更確立之下，美元指數貶破101，來100.5附近，亞洲主要貨幣兌美元走揚，其中日圓今日早盤升破144，來到143.447兌1美元，韓元兌美元也升至1317.07附近，離岸人民幣兌美元也來到7.1062附近，新台幣兌美元早盤也強升逾2角。新台幣兌美元今日早盤以31.91元、升值6.6分開出，在美元走弱、台股走揚及月底出口商有拋匯需求之下，新台幣進一步升至31.758元，強升2.18角，目前在31.768元震盪整理。