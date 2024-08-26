蕭敬騰結婚1週年超寵妻！傳10月回台補辦婚禮　地點、時間全曝光

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▲林有慧（左）和蕭敬騰（右）在去年10月完成結婚登記。（圖／Summer IG）

▲林有慧（左）和蕭敬騰（右）交往16年才公開戀情，婚後兩人經常高調放閃。（圖／資料照）

▲蕭敬騰結婚後經常曬恩愛，被粉絲封為「寵妻狂魔」。（圖／V MAGAZINE提供）

「金曲歌王」蕭敬騰和經紀人老婆Summer林有慧在去年登記結婚，收穫大批親友祝福；近期演藝事業重心在中國的蕭敬騰，就傳出要回台灣補辦婚宴。有親友出面爆料，收到林有慧詢問是否有時間來參加婚宴的邀請簡訊，地點在台北大直萬豪酒店，時間則是兩人結婚1週年的前一個禮拜10月13日，相當浪漫。37歲的蕭敬騰去年6月在林有慧生日時下跪求婚，公開兩人長跑16年的戀情，當時震驚不少粉絲。蕭敬騰求婚後也在10月19日和林有慧登記成為夫妻，但他們去年並未舉行婚禮，也沒公開相關計畫。據《鏡週刊》報導，近日林有慧的朋友表示，收到對方寄來的簡訊，詢問10月13日是否有空參加蕭敬騰、林有慧的婚禮。原來小倆口準備補辦婚宴，和大家同樂、慶祝，地點就在台北大直萬豪酒店，日期相當接近蕭敬騰結婚1週年。回顧蕭敬騰「寵妻狂魔」事蹟，求婚時他送給林有慧的鑽戒不但是自己親自設計，鑽石也是託朋友買的，特地挑選13.33克拉的大小，看準尾數333的浪漫寓意，象徵無限且永遠除不盡。今年6月27日林有慧生日時，人在杭州的蕭敬騰也包下數棟大樓的廣告螢幕看板，寫下：「夏天是Summer，Summer是林有慧，林有慧是阿豬瓜（小傻瓜），阿豬瓜今天生日，你永遠是我的阿豬瓜，我們永遠卡彡（抱很緊），在一起。」向林有慧深情告白，高調作風閃瞎粉絲。