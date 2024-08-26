議員踢爆柯文哲5月悄砸4300萬現金買商辦　「錢從哪來？」

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案開豪宅風波副本，民進黨台北市議員林延鳳今（26）日更踢爆，柯文哲其實早在今年5月10日就豪砸4300萬元「秘密買房」，地點就在鄰近立法院跟黨部的中正區林森南路10號3樓！林延鳳更直指，經查，柯家名下房產貸款全清、最新財產申報存款僅2464萬元，質疑柯文哲購置商辦的4300萬元現金「錢從哪裡來？」呼籲檢調盡速展開調查。民進黨台北市議員林延鳳今天召開記者會，公布她接獲爆料後的調查結果。林延鳳指出，根據第二類戶籍謄本比對該商辦所有權人的身分證字號前三碼「J120、最後一碼「2」，可判斷所有權人就是柯文哲本人；且該謄本上無「他項權利部」，顯見是在沒有任何貸款的情況下購入。林延鳳進一步說明，經查柯氏夫婦的信義路現宅、過給兒子柯傅堯的杭州南路老家也全無貸款，代表柯文哲就是以4300萬元現金購入商辦。但對比柯文哲去年11月20日財產申報，兩夫婦存款僅2464萬元，她質疑，就算柯氏夫妻有免予申報的99萬9999元現金上限，或者把95.4萬元基金全賣掉，都不夠買。林延鳳更痛批，柯文哲買了一處商辦還不夠，陳佩琪還要繼續去看1.2億元豪宅，不僅坐實爆料人士指控陳看房「不只一戶」是真的，更證明柯氏夫婦實質上所控制之檯面下資金「超乎外界想像」，恐達數億元之譜。林延鳳表示，柯文哲競選總部4月8日被監察院通知政治獻金帳戶餘額跟申報帳務結餘差額2700多萬元之後，隨即能在5月10日購入商辦，還持續看房，用意何在？到底是不是使用政治獻金或是選舉補助款、還是收受不明金主捐獻購買私人房產？呼籲檢調應盡速展開調查。林延鳳也喊話柯文哲，應親自說明今年5月是不是有購置該處商辦？若要證明自己清白，也可出示身分證證號前三碼是不是「J120」、最後一碼是不是「2」。柯文哲稍早受訪時被問到選舉補助款如何使用時，則回應依照民眾黨規定，選舉補助款3分之1歸中央黨部、3分之2歸個人，他依循他黨例子，用來設質他個人長期要用的辦公室。