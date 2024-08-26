請公會查帳「執行長又是端木正」　郭正亮轟荒唐：柯文哲已慌亂

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民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金亂帳風波，日前他表示已發函台北市會計師公會協助找會計師簽證，但被綠委林俊憲查到，公會會計審計委員會執行長就是端木正。對此，前立委郭正亮直言，「我覺得柯文哲已經完全慌亂了，更不要講他太太了，完全零分甚至負分」。郭正亮25日在節目《麥玉潔辣晚報》表示，「我覺得柯文哲已經完全慌亂了，不知道什麼叫做辯護策略，更不要講他太太了，完全零分甚至負分，如果連他自己講話都那麼隨便，文章就會越做越多」。郭正亮指出，台北市議會要10月才開議，只要不要講話就沒有新聞了，這議題只有綠營的政論節目會繼續吵，但重點是柯文哲一直講話，還說要請台北市會計師公會進來查帳，卻被發現公會執行長是端木正，又說哎呀怎麼會搞出這種事，不覺得很荒唐嗎？郭正亮質疑，柯文哲怎麼會不知道？若再出現這種新聞，民眾黨就會變成可笑的政黨，除非把大家想看到的發票全部亮出來，那還會引起注意；但若都是一些亂七八糟的帳，那他都懶得看，「沒有拿出發票，所有的回應都沒有用，這已經到了一翻兩瞪眼的情況」。