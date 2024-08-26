開學症候群！醫揭5步驟緩解「開學焦慮」壓力：ADHD孩子更需注意

暑假接近尾聲、即將迎接開學，孩子們無論就讀小學、國中或高中，都要好好收心，切換玩樂模式至背上書包迎接新學期，不少學童可能在轉換期需承受巨大不安與壓力，連帶父母也感到心力交瘁；尤其注意力不足過動症（attention deficit hyperactivity disorder, ADHD）更是如臨大敵。不怕開學症候群！名日文化分享兒童青少年專科醫師鄭佳益揭示5步驟，幫助父母及學生一起緩解「開學焦慮」壓力。
暑假放飛自我，孩子們都過得相當自由自在，不必擔心功課、也不用每天趕補習。然而時間越逼近開學，不少學生已感受到現實壓力，忙著臨時抱佛腳完成暑假作業不說，面對失控的作息，晚上睡不著、早上叫不醒，影響態度和情緒導致「開學症候群」，連帶讓父母也倍感「開學焦慮」。
如何適應開學新學期到來、重拾對學校生活的快樂和期待？名日文化分享周伯翰身心醫學診所、兒童青少年專科醫師鄭佳益揭示5步驟，幫助父母及學生一起緩解「開學焦慮」壓力。
📌簡單5步驟！緩解「開學症候群」的開學焦慮
1、提前調整作息：在開學前1～2週逐步調整孩子的作息時間，提前孩子的就寢和起床時間，每天提早15～30分鐘；避免假日睡回籠覺，逐步恢復正常的上學作息。
2、檢查作業：協助孩子在假期結束前完成所有作業，提前檢查未完成的作業，避免開學前因為未完成的作業而感到壓力。
3、準備用具：陪同孩子準備新學期所需的文具和用品，建立簡單的整理架構。
4、保持運動：保持規律的運動習慣，有助於減少焦慮。
5、提前熟悉學校環境：如果孩子對新學期感到非常緊張，提前陪同他們了解新環境，討論可能面臨的挑戰和應對策略，透過模擬情境來減少孩子面對新挑戰時的焦慮。
📌「父母的態度」是幫助孩子的一大關鍵
建議父母在「開學症候群」階段更需要「保持冷靜」，因為孩子能夠感受父母的情緒，爸爸媽媽的焦慮可能會加劇孩子的不安，父母可以嘗試找朋友或尋求醫師討論自己的擔憂，來降低壓力。另外，此刻孩子的情緒起伏甚大，「認真聆聽孩子的心情」更能讓孩子感受心理支持，例如與孩子討論應對的策略：如何處理煩人的作業、如何適應新的老師等。父母的陪伴不僅能減少孩子的焦慮，還能提高他們的自信心。
📌ADHD孩子更需理解！注意開學焦慮的根源
兒童青少年專科醫師鄭佳益特別說明，對於ADHD（attention deficit hyperactivity disorder 注意力不足過動症）的孩子來說，開學更是充滿了挑戰，他們可能會面臨管理日常生活常規和適應新環境的困難，尤其是在學期剛開始時，要認識新的朋友和學習新的課業。分析ADHD孩子出現開學焦慮主要原因：
◾️過去學習的挫折，造成他們對於新學期的預期焦慮更強
◾️執行功能較弱，難以有效組織和規劃
◾️長假後難以迅速調整作息
📌當焦慮持續存在時，還能怎麼做？
◾️尋求學校的支援：請求學校的輔導中心幫助，讓孩子在學校環境中獲得支援，有些學校會開設時間管理、人際和情緒調節的課程，協助他們好好應對學業和社交壓力。
◾️尋求專業醫療協助：如果孩子的焦慮持續存在並影響到他們的學校生活，如：焦慮可能會表現為上學前出現頭痛、腹痛，但假日就好轉，或拒絕上學。如果這些情況持續出現，應及時與兒童心智科醫師尋求專業評估和幫助。
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如何適應開學新學期到來、重拾對學校生活的快樂和期待？名日文化分享周伯翰身心醫學診所、兒童青少年專科醫師鄭佳益揭示5步驟，幫助父母及學生一起緩解「開學焦慮」壓力。
📌簡單5步驟！緩解「開學症候群」的開學焦慮
1、提前調整作息：在開學前1～2週逐步調整孩子的作息時間，提前孩子的就寢和起床時間，每天提早15～30分鐘；避免假日睡回籠覺，逐步恢復正常的上學作息。
2、檢查作業：協助孩子在假期結束前完成所有作業，提前檢查未完成的作業，避免開學前因為未完成的作業而感到壓力。
3、準備用具：陪同孩子準備新學期所需的文具和用品，建立簡單的整理架構。
4、保持運動：保持規律的運動習慣，有助於減少焦慮。
5、提前熟悉學校環境：如果孩子對新學期感到非常緊張，提前陪同他們了解新環境，討論可能面臨的挑戰和應對策略，透過模擬情境來減少孩子面對新挑戰時的焦慮。
📌「父母的態度」是幫助孩子的一大關鍵
建議父母在「開學症候群」階段更需要「保持冷靜」，因為孩子能夠感受父母的情緒，爸爸媽媽的焦慮可能會加劇孩子的不安，父母可以嘗試找朋友或尋求醫師討論自己的擔憂，來降低壓力。另外，此刻孩子的情緒起伏甚大，「認真聆聽孩子的心情」更能讓孩子感受心理支持，例如與孩子討論應對的策略：如何處理煩人的作業、如何適應新的老師等。父母的陪伴不僅能減少孩子的焦慮，還能提高他們的自信心。
📌ADHD孩子更需理解！注意開學焦慮的根源
兒童青少年專科醫師鄭佳益特別說明，對於ADHD（attention deficit hyperactivity disorder 注意力不足過動症）的孩子來說，開學更是充滿了挑戰，他們可能會面臨管理日常生活常規和適應新環境的困難，尤其是在學期剛開始時，要認識新的朋友和學習新的課業。分析ADHD孩子出現開學焦慮主要原因：
◾️過去學習的挫折，造成他們對於新學期的預期焦慮更強
◾️執行功能較弱，難以有效組織和規劃
◾️長假後難以迅速調整作息
📌當焦慮持續存在時，還能怎麼做？
◾️尋求學校的支援：請求學校的輔導中心幫助，讓孩子在學校環境中獲得支援，有些學校會開設時間管理、人際和情緒調節的課程，協助他們好好應對學業和社交壓力。
◾️尋求專業醫療協助：如果孩子的焦慮持續存在並影響到他們的學校生活，如：焦慮可能會表現為上學前出現頭痛、腹痛，但假日就好轉，或拒絕上學。如果這些情況持續出現，應及時與兒童心智科醫師尋求專業評估和幫助。