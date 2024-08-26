基隆北聖宮普渡祭祀！法船火焰中出現「觀音像」　信眾嘖嘖稱奇

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▲基隆市北聖宮舉辦普渡祭祀，將信眾樂捐的供品，分送給學校、社區中需要幫助的弱勢家庭。（圖／翻攝畫面）

本月25日，基隆市北聖宮舉辦普渡祭祀，將信眾樂捐的供品，分送給學校、社區中需要幫助的弱勢家庭。而此次活動還加入法船祈求平安，本月初，將裝滿蓮花的法船送到基隆八斗子火化，焚燒過程中，疑似出現雙手合十的慈悲「觀音像」，有信徒將畫面拍下，不少人都嘖嘖稱奇。據了解，基隆北聖宮供奉媽祖，又稱「報關媽」，每到農曆7月之際，都會舉行普渡祭祀「好兄弟」，而今年，普渡活動還首次加入法船祈求平安。神奇的是，月初將法船送往八斗子火化之時，焚燒過程中，火焰中疑似出現「觀音像」，讓許多信眾都非常驚訝與感動。對此，北聖慈善協會理事長鄭秀卿表示，往年普度供品都讓信眾自行帶回吃平安，但在得知今年有不少學校和社區，都有需要幫助的弱勢家庭，所以開放信眾自主樂捐，將供品分享給需要的家庭。