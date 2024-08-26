苗栗竹南火車站、男揮舞蝴蝶刀！民眾嚇壞紛紛閃避　警到場逮人

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25日晚間，苗栗縣竹南火車站前，一名33歲的陳姓男子疑似情緒不穩，手持蝴蝶刀揮舞，嚇壞路過民眾及旅客，鐵路警察獲報後，立即啟動快打部隊到場，持電擊槍並喝令陳男放下刀械，陳男見警方到來，隨即放下刀械乖乖就逮，訊後被警方依違反《社會秩序維護法》移送偵辦。據了解，有網友於25日晚間，見到陳男持蝴蝶刀揮舞，嚇得PO文表示「真的很可怕」。而鐵路警察局接獲民眾報案，隨即派出警力前往，發現陳男於廣場前持蝴蝶刀揮舞，馬上喝令他放下刀械。初步詢問，陳男疑似與友人講完電話、情緒不穩，一時激動才揮舞刀械。陳男被警方逮捕後帶回，訊後依法送辦。