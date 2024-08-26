瓦斯桶倒地後釀災？高雄8攤販遭烈火吞噬　8汽、機車慘燒成廢鐵

苗栗竹南火車站、男揮舞蝴蝶刀！民眾嚇壞紛紛閃避　警到場逮人

記者林盈君／綜合報導

▲25日晚間，苗栗縣竹南火車站前，一名33歲的陳姓男子疑似情緒不穩，手持蝴蝶刀揮舞，嚇壞路過民眾及旅客。（圖／翻攝畫面）
▲25日晚間，苗栗縣竹南火車站前，一名33歲的陳姓男子疑似情緒不穩，手持蝴蝶刀揮舞，嚇壞路過民眾及旅客。（圖／翻攝畫面）
25日晚間，苗栗縣竹南火車站前，一名33歲的陳姓男子疑似情緒不穩，手持蝴蝶刀揮舞，嚇壞路過民眾及旅客，鐵路警察獲報後，立即啟動快打部隊到場，持電擊槍並喝令陳男放下刀械，陳男見警方到來，隨即放下刀械乖乖就逮，訊後被警方依違反《社會秩序維護法》移送偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，有網友於25日晚間，見到陳男持蝴蝶刀揮舞，嚇得PO文表示「真的很可怕」。而鐵路警察局接獲民眾報案，隨即派出警力前往，發現陳男於廣場前持蝴蝶刀揮舞，馬上喝令他放下刀械。初步詢問，陳男疑似與友人講完電話、情緒不穩，一時激動才揮舞刀械。陳男被警方逮捕後帶回，訊後依法送辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

基隆北聖宮普渡祭祀！法船火焰中出現「觀音像」　信眾嘖嘖稱奇

不爽被分手！高雄妹遭富少前男友3度侵犯　逼全裸簽17萬元本票

台中宮廟槍響！63歲主委遭轟腿部中2彈　嫌犯落網稱：為乾爹報仇

桃園中壢獅子會聚餐！分會長酒後失控怒翻桌　網驚見直呼：冰的啦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選