雙龍搶珠！新光金爆量再漲快7%　台新金漲逾3%、中信金先跌後漲　

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中信金與台新金都想併新光金，兩家金控聘金價碼也公開，中信金將以每股14.55元公開收購新光金股票，遠高於新光金上周五收盤價12.45元及台新金換股出價。今日早盤新光金一開盤再爆量飆漲至13.3元，漲幅快7%，台新金也漲逾3%衝上20.1元，中信金先開跌，下探32.7元後，才止跌翻紅，一度漲逾1%，一度來到33.65元，目前在33.35元震盪。國內第二宗金金併出現「三角戀」，中信金8月20日率先宣布將公開收購新光金股票。隨後台新金及新光金在8月22日分別召開董事會，決議通過以換股方式進行合併，台新金為存續公司，台新金將發行新股予新光金全體股東，取得新光金流通在外全部股權；台新金以每0.6022股普通股換得新光金1股普通股；每1股特別股換得新光金1股特別股，並將於10月9日召開股東臨時會，合併後將更名為「台新新光金控」。在台新金亮出聘金價格後，中信金也在隔日8月23日召開臨時董事會，申請投資新光金股票，經財務顧問建議，收購上限從原25%提高為51%。公開收購價格每股收購對價約為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，以取得新光金10%至51%股權。如以中信金近3日股價約每股新台幣33.4元為基準計算，每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票）。在台新金及中信金都公布迎娶新光金的「聘金」後，「新娘」新光金今日早盤股價持續爆量飆漲，一度來到13.3元漲快7%，目前在13.05元，仍漲快5%。台新金今日股價也開高走高，盤中一度漲到20.1元，漲幅逾3%，目前拉回至19.7元漲，漲幅仍有1%以上。不過，台新金想要完成「新新併」，除提高「聘金」之外，不然就是台新金股價要拉高至24.25元以上，才有利新光金股東提高換股意願。至於「攔轎搶親」的中信金今日早盤以32.95元、下跌0.15元開出，並進一步下探32.7元，跌逾1%，不過，隨後止跌翻紅，來到33.65元，上漲逾1%，目前在33.3元震盪，漲幅0.6%。