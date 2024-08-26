政治獻金風暴狂燒！民眾黨最新民調出爐　反感達創黨5年新高

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民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金疑雲，風暴不斷延燒，黨內又傳出有人希望立委黃珊珊離開，讓前立委蔡壁如「班師回朝」的聲音，甚至有資深黨員直接槓上戰狼夫婦許甫、陳智菡。《美麗島電子報》今（26）日公布最新民調，民眾黨好感度為21.9%，比上月陡降9.7個百分點，而有65.3%對民眾黨表示反感，比上月陡增15.7個百分點。《美麗島電子報》最新民調顯示，民眾本月對第2大在野黨民眾黨好感度而言，21.9%對民眾黨有好感，其中 1.9%很有好感、20.0%有些好感，比上月陡降 9.7 個百分點；65.3%對民眾黨表示反感，其中 32.0%很反感、33.3%有些反感，比上月陡增15.7個百分點，未明確回答有12.8%。民眾本月對民眾黨印象評價的劇烈震盪是創黨以來最大幅度，超過去年11月「藍白合」破局的衝擊。另值得注意是，民眾本月對民眾黨的反感達到創黨5年以來新高，咸信是日前爆發總統大選政治獻金錯帳風波與危機處理連續失當以致擴大延燒尚難平息，加上黨主席柯文哲在台北市長任內的北投士林科技園區招商案、京華城案等，遭到告發涉犯貪汙治罪條例在偵辦中，柯文哲和民眾黨的處境如雪上加霜正面臨創黨以來最嚴峻挑戰。該民調為戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查對象為設籍在調查範圍年滿20歲的民眾；調查時間為2024年8月21日至8月23日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。2024年7月中華電信住宅電話達652.6萬用戶（占家戶數70.0%；2023年家庭收支調查住宅電話普及率79.9%）但未全數登錄電話簿。本案在CATI系統的住宅電話資料庫中以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後再進行隨機跳號（random-digit-dial,RDD）處理，替換各筆電話門號末2碼以觸及未登錄的住宅電話。國家通訊傳播委員會最新公布2024年6月行動電話用戶數2973.2萬，而抽樣架構則依據數位發展部最新公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），先按各行動通訊業者用戶數占比計算各別應抽取行動電話筆數，再平均分配行動電話筆數予核配各該業者的所有編碼字首，對其後5碼（即業者識別碼的末1碼加上用戶號碼4碼）隨機跳號處理再進行撥號訪問。成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。